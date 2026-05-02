Declaração marcante após Ajax x PSV: “Não sou tão ruim quanto as pessoas pensam”

Anton Gaaei marcou um belo gol no sábado pelo Ajax, que conseguiu um empate no último minuto contra o PSV (2 a 2). Após o clássico em Amsterdã, o lateral-direito dinamarquês concedeu uma entrevista particularmente sincera e honesta a Hans Kraay Júnior, da ESPN.

O certeiro Gaaei disse ter jogado, em suas próprias palavras, “uma partida bastante boa”. “É sempre bom ajudar a equipe. Mas, no fim das contas, acho que merecíamos mais. Um ponto é melhor do que nenhum ponto.”

O jogador do Ajax, que marcou o gol, ouve com frequência que é vulnerável na defesa, mas também vê pontos a melhorar. “É claro que ainda preciso me desenvolver em certos aspectos. Mas se você olhar para três anos atrás, quando cheguei ao Ajax, veja que evoluí bastante. Há pequenos detalhes que treino semanalmente para melhorar.”

Gaaei quer, acima de tudo, progredir nos momentos em que o Ajax não está com a posse de bola. “São algumas pequenas questões táticas. No fim das contas, não acho que seja um lateral defensivamente ruim. É claro que ainda posso melhorar. Mas não acho que seja tão ruim quanto algumas pessoas pensam.”

Kraay Júnior sugere que Gaaei rende melhor em um sistema com três zagueiros centrais e dois laterais. “Talvez um dia”, o lateral-direito ri da observação do repórter. “Mas agora estou focado apenas no Ajax e espero que vençamos mais duas vezes.”

Por fim, Gaaei comenta seu gol, um chute forte de fora da área no canto esquerdo. “Treinamos para que eu chutasse no primeiro escanteio. Não foi o melhor controle de bola, mas sei que tenho um bom chute. Arrisquei e, felizmente, a bola entrou.”