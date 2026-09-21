O que José Mourinho disse após o dérbi de Madri não foi apenas um desabafo depois de uma derrota, mas passou a fazer parte de uma mensagem unificada adotada pelo Real Madrid no tema da arbitragem, depois que o treinador português apareceu como a voz que transmite a posição do clube ao exterior, diante de um total alinhamento entre ele e os diferentes níveis da instituição sobre o que aconteceu no confronto com o Atlético de Madrid.

Segundo o jornal espanhol As, as palavras de Mourinho e seus gestos durante a coletiva de imprensa após a partida refletiram a posição do Real Madrid em relação às decisões arbitrais registradas no dérbi, e não foram apenas uma reação momentânea à derrota.

Parece que o clube escolheu que o treinador fosse o principal porta-voz da posição da equipe principal, de forma que a mensagem dentro e fora de campo seja idêntica.

A derrota diante do Atlético revelou claramente esse alinhamento; durante a partida e depois dela, saiu a mesma mensagem de dentro do Real Madrid: as decisões arbitrais afetaram a equipe e a tiraram do clima do jogo, o que Mourinho expressou após a partida ao dizer que sua equipe foi tirada do jogo, e que as decisões não nos permitiram jogar.

O Real Madrid não esperou o fim do dérbi para manifestar sua posição, já que o clube havia anunciado, na manhã de domingo, sua objeção à designação de Ortiz Arias para dirigir a partida, apoiando-se em suas atuações anteriores com jogadores do Barcelona.

O canal oficial do Real Madrid transmitiu essa posição, num indício de que o tema da arbitragem estava presente dentro do clube antes do início da partida, e não um resultado direto apenas do que aconteceu durante o dérbi.

A mensagem que deixou de estar separada do clube

Mourinho tem, na etapa atual, um papel central em transmitir a posição do Real Madrid ao exterior, pois o clube, de acordo com o que noticiou o As, é claro ao afirmar que o treinador da equipe principal é a referência fundamental quando se trata de expressar a posição do time nas coletivas de imprensa e comentar as questões que lhe dizem respeito.

Aqui aparece uma diferença marcante em relação à passagem anterior de Mourinho pelo Real Madrid, quando as mensagens que o treinador dirigia nas coletivas de imprensa nem sempre eram idênticas às outras posições que saíam de dentro do clube, entre elas o que Jorge Valdano expressava das arquibancadas.

Já agora, o quadro parece mais claro; Mourinho fala, e o clube não envia uma mensagem diferente, e após sete rodadas do Campeonato Espanhol, os fatos arbitrais acumulados, do ponto de vista do Real Madrid, tornaram-se parte de um tema que exige uma posição declarada, o que ficou mais evidente após o dérbi de Madri.

A questão não se limitou às declarações de Mourinho, já que os áudios divulgados posteriormente pela Federação Espanhola vieram revelar detalhes da revisão de alguns lances polêmicos da partida, entre eles a entrada de Cuti Romero em Bellingham, e o pênalti que foi marcado e depois se transformou em cartão vermelho contra Dean Huijsen, enquanto a entrada de Kang-in Lee em Valverde permaneceu entre os casos sobre os quais o treinador levantou discussão após a partida.

A posição do Real Madrid não foi definida

A escalada desse tema coincide com a reunião anual que a Federação Espanhola realiza com os treinadores da Primeira e Segunda Divisão, marcada para amanhã, terça-feira.

A reunião, organizada pelo grupo de treinadores, oferece a oportunidade de expor as preocupações e observações relacionadas à arbitragem no início da temporada, e esperava-se que Mourinho fosse uma das vozes que poderiam apresentar sua visão após a polêmica que acompanhou o dérbi de Madri.

No entanto, a presença do treinador português na reunião ainda não estava confirmada, num momento em que o Real Madrid não demonstrou grande entusiasmo em participar após os acontecimentos da partida contra o Atlético, além de que a reunião, segundo o relatório, não será dedicada a discutir os árbitros de forma direta como aconteceu em ocasiões anteriores.