Declaração contundente do Ministério das Relações Exteriores... O Paraguai abre um novo capítulo na crise envolvendo Mbappé

O governo do Paraguai anunciou seu distanciamento oficial da senadora Celeste Amarela, após os insultos racistas que ela dirigiu ao capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, em um comunicado firme no qual as autoridades condenaram suas declarações e expressaram sua solidariedade ao astro francês e ao povo francês.

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai informou, em comunicado oficial, que “o governo da República do Paraguai repudia e condena veementemente as declarações proferidas pela senadora Celeste Amarela, dirigidas ao capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé; pois elas contrariam os valores e princípios que valorizam a convivência pacífica e o respeito à dignidade humana, os quais são adotados por nosso país”.

A senadora paraguaia havia lançado, poucas horas após a eliminação de sua seleção pela França por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, um ataque racista contundente contra Mbappé, autor do único gol da partida, descrevendo-o como “um camaronês colonizador que finge ser francês”.

Amárila não parou por aí: publicou uma mensagem ainda mais chocante, na qual alegou que o capitão da seleção francesa “estava bebendo água de coco” e que “as pessoas mais cultas de que já se ouviu falar são os chimpanzés” — declarações abertamente racistas que provocaram uma onda de consternação na França, além de ampla repulsa nas redes sociais e nos círculos políticos.

O governo paraguaio afirmou, em comunicado, que as declarações da senadora são de sua opinião pessoal e não refletem, de forma alguma, a posição oficial do país, ressaltando que “o Paraguai é uma república democrática fundada no princípio da separação de poderes” e que a senadora age “sob sua total responsabilidade individual”.

O comunicado foi além da condenação direta, pois as autoridades paraguaias reafirmaram seu “firme compromisso” com o combate ao racismo, à xenofobia, ao fanatismo e a todas as formas de discriminação, expressando sua solidariedade com “aqueles que possam ter se sentido ofendidos por essas declarações”.

Além disso, o governo enviou uma mensagem direta de apaziguamento à França, afirmando: “Manifesta sua solidariedade a todos aqueles que se sentiram ofendidos por essas declarações e reafirma seu respeito pelo povo francês, com o qual o Paraguai mantém uma relação histórica de amizade, cooperação e compreensão mútua”.

As reações se intensificaram ao longo da segunda-feira, quando o presidente francês Emmanuel Macron manifestou seu apoio a Mbappé e a toda a seleção francesa, enquanto a Federação Francesa de Futebol anunciou que apresentaria uma queixa ao Ministério Público para dar início a um processo judicial.

O presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, descreveu as declarações como “criminosas e repreensíveis”, enquanto vários membros do governo francês expressaram sua indignação; a ministra do Esporte, Marina Ferrari, considerou os ataques “mesquinhos” e “inadequados”, ressaltando que eles não visavam apenas o capitão da seleção francesa, mas também os valores defendidos pela França.

Por sua vez, Mbappé quebrou o silêncio e condenou a política que considerou “mesquinha” e “indigna de seu cargo”, o que intensificou a polêmica, que se tornou um dos principais temas da Copa do Mundo de 2026.