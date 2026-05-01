Declan Rice pode ser suspenso pela UEFA após comentários sobre Danny Makkelie após o jogo entre Atlético de Madrid e Arsenal

Declan Rice pode ser suspenso por suas declarações sobre Danny Makkelie após o jogo entre Atlético de Madrid e Arsenal. Após o empate em 1 a 1 na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o inglês criticou o árbitro holandês, e isso pode custar caro para ele, segundo o The Times.

A quinze minutos do fim da partida em Madri, Makkelie marcou um pênalti, depois que o ex-jogador do Feyenoord Dávid Hancko parecia ter derrubado o atacante do Arsenal Eberechi Eze. O VAR Dennis Higler chamou Makkelie para a tela, onde o árbitro mudou de ideia.

“Foi um pênalti claro”, disse Rice após a partida. “Não entendo por que aquele pênalti não foi marcado. Acho que os torcedores influenciaram e fizeram o árbitro mudar de ideia. Mas não importa, queremos vencê-los na próxima semana.”

Rice também foi questionado sobre o pênalti marcado a favor do Atlético após uma infeliz mão de Ben White. “No começo, achei que talvez o pênalti não fosse marcado. Na Premier League, talvez não tivesse sido marcado, porque foi muito perto do chão.”

“A bola nem sequer foi para o gol. Mas nos jogos europeus as regras são completamente diferentes. Na UEFA, eles marcam o pênalti, mas na Premier League? Não tenho certeza disso. Tenho a sensação de que nas competições europeias as punições são mais severas.”

“Tenho essa sensação desde que joguei na Liga dos Campeões, há três anos. Os árbitros tomam decisões rápidas e apitam rapidamente. Não dá para fazer muita coisa. Você só precisa prestar atenção e ter cuidado”, disse Rice.

Não está excluída a possibilidade de uma sanção, caso se determine que Rice tenha posto em dúvida “a integridade do árbitro”. Uma suspensão também está entre as possibilidades, segundo o The Times. Rice já havia sido suspenso por duas partidas durante sua passagem pelo West Ham, quando acusou um árbitro de corrupção.

Na época, a UEFA levou cinco semanas para decidir pela suspensão de Rice por duas partidas. Considerando esse procedimento, não é necessariamente certo que Rice tenha que perder a partida de volta contra o Atlético e a possível final em 30 de maio, mesmo que a UEFA decida suspendê-lo.