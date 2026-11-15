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Declan Rice deu um grande impulso ao Arsenal ao confirmar que deve assinar um novo contrato de longa duração com o clube em breve. O jogador da seleção inglesa, que tem sido decisivo na transformação da equipe desde sua transferência milionária do West Ham, parece pronto para passar os melhores anos da carreira no Emirates Stadium, defendendo o time de Mikel Arteta, campeão da Premier League.

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Astro do Arsenal está pronto para renovar contrato e seguir no Emirates Stadium

Rice chegou ao norte de Londres vindo do West Ham por £ 105 milhões em 2023. Seu contrato atual vai até 2028, embora o Arsenal tenha a opção de prorrogá-lo por mais um ano.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, já afirmou que é “questão de tempo” até a renovação ser concluída. Em conversa com jornalistas em Madri, antes do confronto da Inglaterra com a Espanha pela Liga das Nações, Rice indicou que está ansioso para assinar.

Rice se sente “extremamente sortudo” sob o comando de Arteta

Ao refletir sobre a estabilidade de sua carreira e o apoio que recebe no Emirates Stadium, Rice explicou por que quer permanecer no clube.

“Tenho sido extremamente sortudo por conseguir jogar em um nível tão constante ao longo da minha carreira”, disse o jogador de 27 anos. “Sou um jogador que sempre estabelece metas para si mesmo, que sempre busca mais. Sempre tive estabilidade nos clubes por onde passei. Espero que um novo contrato venha em breve.

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“Sou extremamente sortudo por estar em um clube como o Arsenal, onde o técnico deposita tanta confiança em mim e tenho tantos companheiros que dedicam tanta energia e esforço a mim. Sou extremamente sortudo por não precisar me preocupar com essas coisas. Isso torna muito mais fácil jogar futebol.”

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Levar a mentalidade vencedora do Arsenal para a Inglaterra

Rice teve papel fundamental para encerrar a espera de 22 anos do Arsenal por um título da Premier League e levar o clube a apenas sua segunda final de Champions League na temporada passada. Ele espera que a Inglaterra reproduza esse espírito coletivo sob o comando de Thomas Tuchel.

“O que o técnico incutiu em nós no Arsenal foi não ter medo”, disse Rice. “Nossa evolução na Champions League nos últimos três anos, quartas de final, semifinal, final: viemos a este estádio no ano passado, fomos ao Bernabéu, ao Bayern de Munique. O Arsenal de antigamente talvez tivesse dificuldades nesses estádios. Jogando nesse time hoje, quando você veste essa camisa antes da partida, sabe o que esperar antes de entrar em campo.

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“Você verá um time forte, unido, que vai correr um pelo outro e jogar para a frente. Então, sou extremamente sortudo neste momento por fazer parte de uma equipe maravilhosa, com jogadores tão bons, um técnico que nos lidera e jogadores que o escutam e seguem todas as suas instruções. Não é surpresa estarmos na trajetória em que estamos agora. Que continue assim por muito tempo.

“Essa união é o que está sendo construído [na Inglaterra]. Thomas está há pouco tempo no comando da Inglaterra. Ele chegou e já teve a Copa do Mundo pela frente, e agora enfrentamos as principais seleções na Liga das Nações. Mas é preciso tempo para construir essas coisas. Os elencos mudam constantemente.

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“Então, acho que o mais importante para mim é, a cada período de concentração, construir essa união nos treinos, criar entrosamento e levar isso para um jogo como o de amanhã à noite. É aí que você vê em que ponto está como grupo.”

Tuchel promove mudanças para o teste contra a Espanha

A Inglaterra terá um teste imediato em Madri, enquanto Tuchel continua a moldar seu elenco diante de adversários de alto nível após a rápida transição da Copa do Mundo para a Liga das Nações.

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Depois da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia na quinta-feira, Tuchel confirmou que James Trafford começará no gol no lugar de Jordan Pickford. A Inglaterra também contará com os retornos de Ezri Konsa e Djed Spence, que mostraram estar em condições de jogar após desfalcarem a equipe na vitória sobre a Croácia.