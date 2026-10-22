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O meio-campista do Arsenal Declan Rice apoiou seu companheiro de seleção Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro deste ano após o empate movimentado entre as equipes pela Champions League na Allianz Arena. Os dois jogadores da Inglaterra marcaram na noite de quarta-feira, quando o campeão da Premier League reagiu nos minutos finais para empatar com o Bayern de Munique.

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Meio-campista apoia companheiro de seleção artilheiro

Rice apoiou seu compatriota Kane na disputa pelo principal prêmio individual do futebol após enfrentá-lo no confronto de quarta-feira pela fase de liga, na Alemanha. O capitão da Inglaterra é o favorito depois de marcar 61 gols em 51 jogos pelo clube na temporada passada e levar sua seleção às semifinais da Copa do Mundo na América do Norte. Ao converter um pênalti no segundo tempo, chegou a 10 gols em 11 partidas na campanha atual.

Atuação decisiva rende elogios após o jogo

IMAGO

Os visitantes sofreram um revés logo no início quando Bukayo Saka deixou o campo mancando após 10 minutos com um problema na coxa sem contato com outro jogador. Seu substituto, Eberechi Eze, porém, abriu o placar aos 25 minutos, após passe de Martin Odegaard e checagem de impedimento pelo VAR. Dez minutos depois, no entanto, o principal jogador do Bayern encontrou espaço na defesa do Arsenal para servir Alphonso Davies. Mais tarde, deslocou David Raya em uma cobrança de pênalti depois que seu chute atingiu a mão de Jurrien Timber.

Ao encontrar o capitão de sua seleção na área de entrevistas após o jogo, Rice disse à apresentadora Jules Breach, da TNT Sports: "Para mim, ele é claramente o vencedor. Acho que os números dele falam por si. O ano que ele teve foi extraordinário. É claro que ele está concorrendo com alguns jogadores de classe mundial. Quando você joga com ele, percebe como ele é bom e, quando joga contra, vê o quanto ele dá trabalho."

Ao comentar a assistência do atacante no primeiro tempo e a tranquilidade na cobrança de pênalti, o meio-campista do Arsenal acrescentou: "Para um atacante, dar aquele passe no [primeiro] gol e cobrar o pênalti daquela forma é impressionante. Ele é um jogador muito bom. Tenho sorte de jogar com ele e nem tanta sorte de jogar contra."

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Capitão lendário elogia visão de jogo

O Arsenal acabou garantindo um ponto quando Rice tabelou com o substituto Viktor Gyokeres e bateu rasteiro no canto inferior. Mais tarde, Manuel Neuer fez uma defesa acrobática para impedir que Timber marcasse o gol da vitória.

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Ao acompanhar a transmissão e a entrevista após o jogo, Steven Gerrard, ex-capitão do Liverpool e da Inglaterra, também não poupou elogios: "Um jogador muito inteligente. Ele recebe a bola em todo tipo de posição incomum: na zaga, na lateral direita, na lateral esquerda.

"Ele faz isso porque, se gira e fica de frente para o gol adversário, consegue dar passes incríveis. A visão de jogo, a variedade de passes, o quanto é letal na frente do gol. Estamos falando de um jogador completo, de classe mundial, Harry Kane. Só espero, e estou torcendo por ele, que receba o reconhecimento que merece."

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Ao comparar os passes do atacante aos dos melhores armadores do futebol mundial, Gerrard concluiu: "Quanto à variedade de passes dele, como meio-campista, quero dizer que ele é um centroavante capaz de passar a bola como os melhores meio-campistas do mundo, como os melhores zagueiros do mundo. Ele é muito bom e não tem nenhum ponto fraco em seu jogo."

Cerimônia em Londres aguarda visitantes afetados por lesões

Getty Images

Se Kane conquistará o prestigiado prêmio será revelado na noite de segunda-feira, quando a cerimônia da Bola de Ouro começará em Londres, às 20h no horário do Reino Unido. Antes disso, a equipe médica do Arsenal aguarda com apreensão para determinar a gravidade da suspeita de lesão na coxa de Saka antes do retorno às competições nacionais no fim de semana. As duas potências europeias seguem bem posicionadas na classificação da Champions League após dividirem os pontos na Baviera.