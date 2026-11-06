O alemão Thomas Tuchel não hesitou em tomar decisões ousadas que podem desencadear uma tempestade de polêmica no cenário futebolístico inglês, após anunciar a lista da seleção da Inglaterra para os confrontos contra Croácia e Espanha, que registrou a ausência de vários nomes brilhantes que costumavam figurar nos planos dos Três Leões.
O técnico da Inglaterra surpreendeu os torcedores ao deixar de fora Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo e Nico O'Reilly por razões técnicas e táticas, em um passo que reflete seu desejo de reorganizar as peças da seleção e dar continuidade à execução de seu projeto, mesmo que o preço seja abrir mão de alguns dos principais astros do futebol inglês.
O corte de Cole Palmer, estrela do Chelsea, foi uma das maiores surpresas nas escolhas de Tuchel, depois que o treinador alemão decidiu não contar com seus serviços durante a próxima data Fifa, assim como ficaram de fora da lista Phil Foden, Kobbie Mainoo e Nico O'Reilly.
Por outro lado, as escolhas de Tuchel trouxeram boas notícias para alguns talentos em ascensão, após a primeira convocação de Josh King, meio-campista do Fulham, e de Jobe Bellingham, destaque do Borussia Dortmund e irmão mais novo de Jude Bellingham, que também estará presente na lista.
A relação incluiu um grupo dos principais astros da seleção, encabeçados por Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane e Trent Alexander-Arnold, além de outros nomes como Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton e Rio Ngumoha, dentro da busca de Tuchel por dar oportunidade a novos elementos e reforçar a concorrência pelas posições.
Essas escolhas acontecem em meio a ausências impactantes que atingem o elenco da seleção inglesa, com destaque para Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento e Alex Scott, o que deu a alguns rostos novos a oportunidade de aparecer com a camisa da seleção principal.
Entre o corte de nomes do porte de Palmer e Foden e a convocação de jovens talentos que ainda não haviam tido a oportunidade de representar a seleção principal, parece que Tuchel não lida com a lista da Inglaterra pela lógica dos grandes nomes, e sim de acordo com sua visão técnica e as exigências da próxima etapa.
A lista completa da seleção da Inglaterra
- Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).
- Defesa: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Jed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal).
- Meio-campo: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).
- Ataque: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).