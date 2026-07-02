"Decisões ilógicas"... Jornais senegaleses atacam uma única pessoa após a eliminação da Copa do Mundo

A eliminação da seleção do Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 provocou uma enxurrada de críticas na mídia senegalesa, depois que os “Leões da Teranga” desperdiçaram uma vantagem de dois gols a zero até os 86 minutos, antes de sofrerem três gols contra a Bélgica, o último deles em um pênalti aos 119 minutos da segunda prorrogação, encerrando o confronto com uma derrota dramática por 2 a 3.

Segundo observou a rede francesa RMC, a maioria dos jornais e sites senegaleses considerou que o que aconteceu não foi apenas uma derrota dolorosa, mas um colapso injustificável, apontando o dedo diretamente para uma única pessoa: o técnico da seleção nacional, Babi Thiaw, a quem atribuíram a responsabilidade principal pela perda da vaga nas oitavas de final.

O gol da 120ª minuto

O jornal “Yur-Yur” intitulou sua reportagem com a frase: “Como o técnico entregou a vaga à Bélgica?”, considerando que “o gol aos 120 minutos tem a assinatura exclusiva de Babi Thiaw”, e descreveu o ocorrido como um “cenário cruel e incompreensível”.

O jornal acrescentou que o que aconteceu “não foi um colapso dos jogadores, mas sim o resultado de uma gestão humana e tática desastrosa”, observando que o técnico recuou de forma exagerada para as linhas defensivas, além de ter semeado o medo na equipe por meio de substituições que o jornal classificou como “ilógicas”, principalmente a troca de Babi Jaye por Lamine Camara — uma decisão que o jornal considerou “suicida” e que contribuiu para destruir o grande trabalho realizado pelos jogadores ao longo da partida.

Lamine Camara havia entrado em campo aos 66 minutos no lugar de Babi Jaye, antes de receber um cartão amarelo apenas um minuto depois; em seguida, cometeu a falta que levou o árbitro a marcar o pênalti decisivo a favor da Bélgica nos últimos instantes da prorrogação.

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Um pesadelo nos treinos

E o jornal “Le Soleil” não foi menos contundente, escolhendo uma manchete mordaz: “Um pesadelo de treinamento!”, afirmando que as decisões de Thiaw, especialmente as substituições que ele fez, fizeram com que a equipe perdesse o equilíbrio e levaram diretamente à eliminação do torneio.

Já o jornal “L’Obs” colocou em sua primeira página uma manchete chocante: “Babi... Adeus!”, acompanhado de uma foto do técnico senegalês, e publicou declarações do ex-técnico do clube Snips Ties, Jaouso Drame, que afirmou que Thiaw “não merece mais permanecer à frente da comissão técnica da seleção”.

Escolhas desastrosas

Nesse mesmo contexto, o “Libération do Senegal” descreveu o ocorrido como “extremamente cruel”, afirmando que o técnico tomou “decisões desastrosas e trágicas” que contribuíram para o colapso da equipe nos minutos finais.

Outros jornais também atribuíram ao técnico a responsabilidade pela eliminação: o “Le Quotidien” escreveu sobre o “erro técnico de Babi Thiaw”, enquanto o “En Kite” fez uma pergunta direta: “Thiaw deve ser demitido?”, enquanto o “Riomi Sport” considerou que o técnico “afundou a seleção do Senegal com as próprias mãos”.

Por sua vez, o site “Wio Sport” afirmou que o cenário foi extremamente doloroso para os jogadores, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que “a maior responsabilidade por esse fracasso recai sobre o técnico”, considerando que suas decisões técnicas foram o fator mais determinante para a perda da vitória.

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Thiago é o principal responsável

Já o site “Seni News” considerou que o Senegal “não pode culpar a ninguém além de si mesmo”, mas voltou a afirmar que o principal responsável pela eliminação é Thiago, explicando que a imagem da seleção mudou completamente após as substituições, ao contrário da seleção belga, cujos jogadores reservas conseguiram virar o jogo, enquanto os reservas do Senegal não trouxeram nenhum acréscimo, seja em termos de domínio, vitalidade ou impacto.

Por outro lado, Thiago defendeu suas decisões apesar da onda de críticas, afirmando que a comissão técnica foi obrigada a fazer as substituições porque vários jogadores estavam exaustos e com problemas físicos, e disse: “Tivemos que fazer as substituições, porque alguns jogadores não conseguiam mais continuar jogando devido ao cansaço”.

Por sua vez, o meio-campista Habib Diara, que saiu de campo aos 73 minutos, recusou-se a atribuir a culpa ao técnico ou a entrar em qualquer polêmica, afirmando que os jogadores assumem grande parte da responsabilidade. Ele disse: “Quando você está em campo, precisa se sacrificar totalmente. Não fizemos isso como deveríamos, e não podemos culpar a ninguém além de nós mesmos”.