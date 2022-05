Decisivo para manter o Leeds na primeira divisão, Raphinha atravessa o gramado de joelhos

O domingo (22) foi de emoções extremas na última rodada da Premier League 21/22, e o brasileiro Raphinha teve participação fundamental na vitória do Leeds por 2 a 1 sobre o Brentford, que garantiu a permanência do clube na primeira divisão inglesa.

O brasileiro marcou um dos gols da partida no Brentford Stadium, fazendo com que o time terminasse o campeonato à frente do Burnley, que acabou sendo a outra equipe rebaixada, ao lado de Watford e Norwich.

E como forma de agradecimento, Raphinha atravessou todo o gramado de joelhos, intrigando algunns ingleses.

Raphinha salvou o Leeds do rebaixamento e andou ajoelhado pelo gramado em forma de agradecimento



Alguns ingleses nas redes sociais não entenderam o gesto (e aí o problema é deles, né) pic.twitter.com/MdOzO7WOlQ — PL Brasil (@plbrasil1) May 22, 2022

As atuações de Raphinha na Premier League renderam convocações à seleção brasileira e hoje é um dos homens de confiança do ataque de Tite.