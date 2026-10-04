A Federação dos Emirados Árabes Unidos de Futebol emitiu um comunicado oficial neste domingo, antes do confronto com a Arábia Saudita, na final da Copa do Golfo "Golfo 27", na próxima terça-feira.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos anunciou que foi atingido o número necessário de torcedores dispostos a viajar à cidade de Jidá por meio de aviões fretados, para apoiar os Emirados Árabes Unidos no aguardado confronto diante da Arábia Saudita.

A Federação dos Emirados Árabes Unidos de Futebol havia disponibilizado 6 aviões fretados para transportar os torcedores até Jidá, em uma medida que visa facilitar a presença dos torcedores.

Mas a federação emiradense emitiu um novo comunicado, no qual confirmou que, após a grande adesão dos torcedores, foi decidido aumentar o número de aviões fretados para 12, em vez de 6, para dobrar o número de torcedores que apoiarão a equipe na final.

O estádio Al-Inmaa, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, recebe o confronto final na próxima terça-feira.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos chegou à final pela quarta vez em sua história, após superar o obstáculo de Omã por um gol a zero.

Os Emirados Árabes Unidos foram campeões duas vezes, em 2007 e 2013, enquanto a Arábia Saudita conquistou a taça 3 vezes, a última delas em 2003.











