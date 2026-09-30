Numa decisão surpreendente a poucos dias da data marcada, a seleção da Tunísia decidiu cancelar o amistoso previsto contra a seleção de Mali, por conta de uma crise de lesões que atinge o elenco da Tunísia e do receio de um impacto negativo do resultado na classificação da seleção no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou, em nota oficial, o cancelamento da partida que estava marcada para o dia 3 de outubro no estádio de Radès, esclarecendo que a decisão foi tomada após consulta à comissão técnica da seleção e em coordenação com a Federação Malinesa de Futebol.

Segundo revelou uma fonte próxima à seleção nacional à agência "Reuters" nesta quarta-feira, a falta de jogadores disponíveis por causa das lesões foi um fator determinante por trás da decisão, além do risco de um resultado que poderia afetar a posição da Tunísia no ranking da Fifa.

A seleção da Tunísia ocupa a 61ª posição no ranking mundial da Fifa e busca recuperar o embalo após um começo decepcionante nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A Tunísia havia iniciado sua trajetória no Grupo 8 com um empate por 1 a 1 diante de Uganda, antes de empatar por 2 a 2 com Botswana na última segunda-feira, somando apenas dois pontos em duas partidas.

Uganda lidera o grupo com quatro pontos, enquanto Botswana ocupa a segunda posição com dois pontos, à frente da Tunísia pelo saldo de gols, e a Líbia fecha o grupo com apenas um ponto.

Vale lembrar que, com Uganda, país coanfitrião participante, já tendo assegurado sua vaga nas finais de 2027, apenas os líderes dos grupos se classificarão para o torneio.







