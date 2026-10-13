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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Decisão surpreendente: técnico do Al-Ittihad saudita aposta sua cartada para compensar o tropeço diante do Al-Hilal

J. Wissing
Al-Ittihad
G. Ilenikhena
Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Liga dos Campeões da Ásia
Alemanha
Nigéria
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Retorno nigeriano

O alemão Jens Wiesing, técnico do Al-Ittihad, decidiu virar o jogo rapidamente após a derrota para o Al-Hilal, ao recolocar uma de suas armas ofensivas mais perigosas no time titular para o aguardado confronto asiático.

O jornal saudita "Al-Yaum" revelou que Wiesing decidiu em definitivo pelo retorno do atacante nigeriano George Ilenikhena ao time titular na próxima partida contra o Shabab Al-Ahli Dubai, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

A decisão do treinador alemão vem depois de Ilenikhena ter sido cortado da lista do time na última partida contra o Al-Hilal, pela Liga Roshn Saudita, derrota do Al-Ittihad por 3 a 2 no gramado do Kingdom Arena, em um clássico que teve forte emoção até os momentos finais.

O Al-Ittihad busca a vitória sobre o Shabab Al-Ahli Dubai para se reconciliar com sua torcida irritada e corrigir o rumo rapidamente após cair na armadilha da derrota diante do rival tradicional. O duelo asiático é visto como a oportunidade ideal para devolver a confiança aos jogadores e abrir uma nova página antes do retorno às disputas do campeonato.


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