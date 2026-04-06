"Decisão sobre a situação de Araújo"... Três jogadores do Barcelona faltam ao treino antes do confronto contra o Atlético de Madrid

O Barcelona realizou hoje, segunda-feira, seu treino no Complexo Desportivo Joan Gamper, em preparação para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira.

O Barcelona voltará aos treinos amanhã, terça-feira, na última sessão antes de receber o Atlético de Madrid, e o técnico Hans Flick e João Cancelo participarão de uma coletiva de imprensa.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona treinou sem a presença de Frenkie de Jong, já que o meio-campista holandês está na fase final de recuperação de uma lesão no tendão da coxa direita.

De Jong sofreu a lesão durante os treinos em 26 de fevereiro, e o clube estimou o tempo de recuperação em cinco a seis semanas.

Na próxima quinta-feira, logo após a partida contra o Atlético de Madrid, o período de recuperação chegará ao fim, e Hansi Flick e sua comissão técnica estão confiantes na disponibilidade de De Jong para o jogo contra o Espanyol.

O clube pretende dar a Frenkie algum tempo de jogo no clássico contra o Espanyol, além de sua participação na decisiva partida de volta da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no Wembley, marcada para terça-feira, 14 de abril.

Também faltaram aos treinos Marc Bernal, lesionado, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida anterior contra o Atlético, e Andreas Christensen, que ainda se recupera de uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Enquanto isso, Ronald Araújo treinou com seus companheiros após ter pedido substituição no sábado, no estádio Wanda Metropolitano.

O zagueiro uruguaio vinha sentindo uma leve distensão muscular na coxa esquerda, mas estará apto para jogar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Para completar o treino, Flick convocou os jogadores da equipe reserva: Tommy Márquez, Álvaro Cortés, Xavi Espart e Diego Cuchín.

O brasileiro Rafinha também compareceu ao centro de treinamento, tendo viajado, após seu retorno do país, para as instalações do clube azul-granata a fim de continuar o tratamento de uma lesão no bíceps femoral da perna direita.

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