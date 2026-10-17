O Zamalek, do Egito, puniu seu jogador Nasser Mansi depois de ele sair do script durante a partida da equipe contra o anfitrião Army FC, de Ruanda, na noite de sexta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da África.

Nasser Mansi entrou como substituto e conseguiu marcar o gol da vitória nos acréscimos para o Zamalek, aos 90 minutos.

Após balançar as redes, Nasser Mansi comemorou tirando a camisa e jogando-a no chão, demonstrando enorme irritação, além de cuspir em direção à comissão técnica do clube.

Em comunicado oficial publicado em suas redes sociais na noite de sábado, o Zamalek afirmou ter decidido encaminhar Nasser Mansi para investigação, além de suspendê-lo dos treinos coletivos da equipe.

O comunicado esclareceu: "Moatamed Gamal, técnico do Zamalek, decidiu encaminhar Nasser Mansi para investigação e suspendê-lo dos treinos coletivos até o fim da apuração, à qual o jogador será submetido após o retorno da delegação da equipe de Ruanda".

O comunicado destacou ainda que Abdel Nasser Mohamed, diretor de futebol, apresentará um relatório ao departamento jurídico do Zamalek sobre o episódio, como etapa preliminar para a investigação do jogador.

O destino do retorno de Nasser Mansi aos treinos coletivos será definido de acordo com os resultados da investigação.