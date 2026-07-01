Decisão oficial... O número de jogadores estrangeiros na Liga Saudita aumentará na nova temporada?

A Federação Saudita de Futebol tomou uma decisão oficial sobre o aumento do número de jogadores estrangeiros na Liga Roshen durante a próxima temporada 2026-2027, após surgirem alguns apelos nesse sentido, na sequência da eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026 ainda na fase de grupos.

O jornalista esportivo saudita Khaled Al-Shneif havia solicitado que o número de jogadores estrangeiros fosse aumentado para 10 na próxima temporada, com permissão para incluí-los na lista de escalação, a fim de aumentar o nível de competitividade no campeonato saudita e incentivar os jogadores locais a se tornarem profissionais.

No entanto, o jornal saudita “Al-Riyadiah” revelou uma decisão oficial emitida pela Federação Saudita de Futebol e enviada aos clubes, que determina a manutenção de 10 jogadores estrangeiros por time, incluindo dois jogadores nascidos em 2005 ou antes, e um jogador profissional nascido na Arábia Saudita no ano 2000.

O jornal esclareceu que a decisão confirmou que nenhuma equipe pode incluir mais de 8 jogadores estrangeiros na lista de escalação para as partidas do Campeonato Roshen, sendo isso permitido apenas nas competições da Copa do Guardião das Duas Mesquitas e da Supercopa da Arábia Saudita.

Cada time pode registrar no mínimo 16 jogadores e no máximo 25, e qualquer clube pode dispensar a cláusula relativa aos jogadores nascidos na Arábia Saudita e substituí-la por um jogador saudita na lista.