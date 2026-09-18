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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Decisão oficial: Jesus define situação de Cristiano Ronaldo na lista de Portugal

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Copa do Mundo
Al-Nassr
Portugal
Arábia Saudita

Novo capítulo ou fim da jornada?

Jorge Jesus, técnico de Portugal, anunciou a lista oficial da seleção lusa para a próxima data Fifa.

A seleção portuguesa deixou a Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Espanha por 1 a 0, encerrando assim a trajetória de Cristiano Ronaldo no torneio que ele já havia anunciado que seria o último de sua carreira em Copas do Mundo.

Mas o craque da Madeira ainda não anunciou sua aposentadoria da seleção após o fim da participação de Portugal na última Copa do Mundo.

E Jesus decidiu conceder a Ronaldo a oportunidade de escrever um novo capítulo em sua história com a seleção lusa, ao convocá-lo para representar Portugal na próxima data Fifa.

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A lista completa da seleção lusa ficou assim:

Goleiros: Diogo Costa - Rui Silva - Samuel Soares.

Defesa: João Cancelo - Diogo Dalot - Rúben Dias - Tomás Araújo - Renato Veiga - Gonçalo Inácio - Nuno Mendes - Nuno Tavares.

Meio-campo: João Palhinha - Rúben Neves - Vitinha - João Neves - Bernardo Silva - Bruno Fernandes.

Ataque: Francisco Conceição - Francisco Trincão - Rafael Leão - Pedro Neto - João Félix - Cristiano Ronaldo - Gonçalo Ramos - Fábio Silva.

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