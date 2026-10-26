"Decisão obscura e sem regulamento": especialista jurídico ataca a Confederação Asiática e abre o dossiê da "injustiça" contra os clubes sauditas

Seguem as repercussões após a decisão da Confederação Asiática de Futebol de adiar a partida entre o saudita Al-Nassr e o emiradense Al-Wasl, pela Liga dos Campeões da Ásia da elite.

O Al-Nassr receberia o Al-Wasl nesta segunda-feira, mas a entidade continental anunciou o adiamento do confronto, indicando que a nova data e o horário de início da partida serão divulgados no momento oportuno, sem definir qualquer outra data.

Por sua vez, o doutor Ayman Al-Refaei, consultor jurídico e ex-presidente do Comitê de Disciplina e Ética da Federação Saudita, afirmou que a decisão da Confederação Asiática não se baseia em nenhum regulamento ou dispositivo legal e veio de forma genérica e imprecisa.

Al-Refaei disse, em declarações exclusivas ao jornal saudita "Arriyadiyah": "Primeiro, a decisão emitida pela Confederação Asiática não se baseia em nenhum regulamento ou dispositivo legal, mas veio de forma genérica e imprecisa. Segundo, todas as condições são adequadas para a organização da partida em todos os aspectos, e não há nada que impeça sua realização".

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E completou: "Terceiro, a não realização da partida ou a recusa de uma equipe em disputá-la deve estar prevista nos regulamentos que regem o torneio, e não há nenhum dispositivo que ampare a posição do Al-Wasl de se retirar. O mais grave e espantoso é a aprovação do adiamento pela Confederação Asiática sem notificar a outra equipe nem discutir com o órgão responsável pela organização da partida e sobre as condições atuais, especialmente porque na semana passada houve uma rodada da Liga Roshn, além do retorno do tráfego aéreo à sua normalidade".

O ex-presidente do Comitê de Disciplina e Ética acrescentou: "A posição do Al-Nassr é, em grande medida, juridicamente sustentável, sobretudo porque a Federação Saudita manifestou total disposição em apoiar e apresentar tudo o que comprova a validade da posição do clube. Mas, infelizmente, a postura da Confederação Asiática com os clubes sauditas é conhecida pela negatividade e pela injustiça. Vimos como o Al-Nassr foi prejudicado em seu último caso com o Persépolis, assim como o Al-Hilal na questão da complementação da lista".

E prosseguiu: "A Confederação Asiática não levou em consideração nenhuma dessas questões, como conceder ao Al-Nassr o direito de comprovar a irregularidade da escalação de um jogador do Persépolis, e adiar a partida do Al-Hilal para que pudesse completar sua lista, além de considerar a força maior e as circunstâncias envolvidas".