Decisão obrigatória: o motivo da ausência de Pedri nos treinos do Barcelona

Fontes de dentro do Barcelona revelaram o motivo da ausência de Pedri nos treinos coletivos da equipe, apesar de seu retorno à Cidade Esportiva na última quarta-feira, junto com os demais jogadores da seleção espanhola.

O técnico Hansi Flick agora tem todos os jogadores do elenco principal à sua disposição, mas o meio-campista natural das Ilhas Canárias, de 23 anos, não participou dos trabalhos com o grupo desde seu retorno, o que gerou questionamentos.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a situação não está relacionada a uma lesão, mas sim a um plano específico de retorno elaborado para o jogador.

O jornal destacou que o responsável pela preparação física recomendou que Pedri iniciasse seus trabalhos dentro da academia durante os primeiros dias, de forma separada dos companheiros, com o objetivo de organizar sua carga física após o período de paralisação para a data Fifa.

Antes de se juntar aos treinos do Barcelona, o filho da cidade de Tegueste havia publicado imagens dele treinando sozinho, numa demonstração de seu comprometimento com seu programa específico.

A expectativa é que Pedri volte a correr no gramado no próximo sábado, como o passo seguinte em seu programa, em meio a um clima de total tranquilidade dentro do clube quanto à sua condição, e sem qualquer preocupação em relação à sua ausência temporária dos treinos coletivos.