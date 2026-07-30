Uma primeira oferta da Borussia teria causado grande irritação em Colônia. A proposta feita na semana passada teria ficado supostamente bem abaixo do pacote total de 50 milhões de euros aparentemente exigido. Ainda assim, recentemente se disse que havia grande otimismo no BVB de que o acordo será fechado nos próximos dias.

Do ponto de vista da Borussia, isso também seria importante, segundo outra reportagem do Bild . Isso porque, internamente, os dirigentes do FC teriam chegado ao entendimento de que até mesmo os 50 milhões exigidos em algum momento já não seriam suficientes caso a transferência se arrastasse até pouco antes do fim da janela.

Afinal, ficaria claramente mais difícil para o clube da cidade da catedral encontrar um possível substituto na reta final da janela. "Também é sempre uma questão de tempo: se os seus cofres só se enchem dois dias antes do fechamento da janela de transferências, isso naquele momento também não vale nada", explicou o planejador de elenco do Colônia, Tim Steidten. Além disso, os colonienses, caso identifiquem um substituto adequado, também teriam de pagar uma taxa de transferência maior, já que o clube vendedor ficaria sabendo das novas possibilidades financeiras.

Steidten também deixou claro que os colonienses não sentem pressão para agir: "Estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Said é jogador do 1. FC Köln e se sente muito bem - e nós nos sentimos exatamente da mesma forma com Said, portanto atualmente não há absolutamente nenhum motivo para falar sobre outra coisa."

Acordo já há semanas? El Mala pode dar enorme salto salarial

O próprio El Mala, por sua vez, não só já teria mantido conversas com o BVB, como também, segundo o Express de Colônia, já teria chegado a um acordo nos bastidores com os dirigentes há semanas.

Também a mãe, Sabrina El Mala, que teria deixado melar a transferência para o Brentford FC ainda por causa da falta de perspectiva na Champions League, estaria em contato próximo com a cúpula do Dortmund.

Segundo rumores, todas as partes envolvidas já teriam inclusive definido os detalhes exatos do contrato. Assim, o jogador de 19 anos receberia um contrato de cinco anos com os aurinegros. Em sua primeira temporada, o ponta esquerda teria então, supostamente, um salário de 5,5 milhões de euros, que poderia subir para 8,5 milhões de euros ao longo do tempo.

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BVB, notícias: Kessler deixa porta aberta para transferência de El-Mala

Apesar de toda a agitação em torno de seu nome, El Mala não deixa isso transparecer no campo de treinamento, como o diretor esportivo Thomas Kessler destacou em entrevista ao Kicker : "Ele trabalha todos os dias de maneira muito profissional, se dedica totalmente e é para nós um jogador com potencial extraordinário."

Por causa desse potencial, para Kessler, quase não é surpreendente "que outros clubes se interessem por um jogador assim e especulem sobre isso". Para o dirigente do FC, porém, é importante destacar: "A situação permanece inalterada. Said é nosso jogador e tem um contrato de longo prazo." Agora, ele quer se concentrar "naquilo que está diante de nós, e estamos felizes por Said ser uma parte importante da nossa equipe".

No entanto, Kessler também deixou deliberadamente a porta aberta para uma transferência na conversa: "Em princípio, vale o seguinte: sempre tomamos decisões no interesse do 1. FC Köln. Se em algum momento chegar uma ocasião em que tanto as condições esportivas quanto as econômicas sejam absolutamente convincentes, naturalmente lidaríamos com isso." Segundo ele, esse momento ainda não chegou.