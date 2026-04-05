Decisão histórica sobre o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Liverpool na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain se prepara para receber o Liverpool em um confronto muito aguardado na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Liverpool se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões após uma vitória esmagadora sobre o Galatasaray turco (4 a 0) na partida de volta das oitavas de final, no estádio de Anfield, compensando a derrota no jogo de ida (1 a 0) e garantindo a classificação com um placar agregado de 4 a 1.

Já o Paris Saint-Germain se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões após uma vitória esmagadora sobre o Chelsea por 8 a 2 no total das duas partidas.

De acordo com o jornal “L’Équipe”, pela primeira vez, as autoridades permitirão que o Paris Saint-Germain receba 5% da torcida do time visitante, conforme exigido pela UEFA.

No ano passado, 2.000 torcedores do Liverpool assistiram à vitória dos Reds por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, em 5 de março, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Na noite de quarta-feira, o Parque dos Príncipes passará por uma mudança: 2.376 torcedores do Liverpool estarão presentes, o que equivale a 5% da capacidade do estádio, de acordo com os regulamentos da UEFA.

As autoridades haviam imposto uma medida de precaução ao Paris Saint-Germain, limitando a presença de torcedores visitantes a 2.000, o que equivale a 4,2% da capacidade do estádio, mas a próxima partida terá esse número aumentado.

A situação anterior colocava o clube parisiense sob pressão dos clubes rivais e dificultava a obtenção de 5% dos ingressos para seus jogos fora de casa, que às vezes são disputados em estádios maiores do que o seu.

No entanto, a polícia concedeu autorização para a realização da próxima partida sob a nova regra, sem compromisso de longo prazo, limitando-se a exigir a instalação de uma rede de segurança nas arquibancadas dos torcedores visitantes.

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