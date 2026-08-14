Decisão final: revelada a situação de Cristiano Ronaldo para o jogo entre Al-Nassr e Al-Fateh

Relatos da imprensa revelaram a situação do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, quanto à participação na primeira partida da equipe na Roshn Saudi League contra o Al-Fateh.

O Al-Nassr inicia sua caminhada na Roshn League amanhã, sábado, quando recebe o Al-Fateh, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, na primeira rodada da nova temporada.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que Ronaldo será o primeiro ausente da lista do Al-Nassr na partida contra o Al-Fateh, de acordo com uma decisão do australiano Ange Postecoglou, técnico da equipe.

A decisão de Postecoglou vem depois que Ronaldo voltou aos treinos do Al-Nassr, ontem, quinta-feira, após uma ausência que durou mais de um mês, desde o fim da caminhada da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Ronaldo não será o único ausente, já que estará acompanhado do defensor Abdulelah Al-Amri, além do goleiro Nawaf Al-Aqidi, que sofre de uma lesão no ombro, segundo revelou o próprio jornal anteriormente.

Com isso, espera-se que o brasileiro Bento defenda o gol do Al-Nassr diante do Al-Fateh, tendo à sua frente a dupla formada pelo francês Mohamed Simakan e pelo espanhol Íñigo Martínez no coração da defesa, além de Abdullah Al-Hamdan no comando do ataque.

O Al-Nassr entra na nova temporada em busca de manter seu título na Roshn Saudi League, depois de conquistá-lo na temporada passada, após uma ausência de 7 anos completos.