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Uma reportagem revelou, nesta segunda-feira, os bastidores da Assembleia Geral da Confederação Africana de Futebol, realizada na capital nigeriana, Abuja, com a participação de representantes das 54 federações-membro e do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

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Segundo o jornal "AS", Gianni Infantino, presidente da Fifa, esteve nesta semana na Assembleia Geral da Confederação Africana de Futebol, assim como o candidato europeu à presidência da entidade máxima do futebol, o francês Philippe Diallo.

Infantino prometeu um aumento significativo no financiamento das 54 federações africanas, e os aplausos que encerraram o congresso foram unânimes, a ponto de surpreender Diallo, que não sabia para onde olhar. O presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, declarou publicamente: "Reafirmamos nosso apoio a Infantino". Não havia a menor dúvida.

Fouzi Lekjaa, Ahmed Yahya, Augustin Senghor, o próprio Motsepe e, claro, Infantino. Todos contribuíram para elevar o nível do futebol africano a ponto de ele passar a rivalizar com o futebol europeu em números e em investimentos.

O sistema eleitoral de "um voto por federação" coloca qualquer país da África no mesmo patamar de qualquer país europeu. E a África, com o apoio da Fifa, tem a iniciativa em muitas das decisões atuais do futebol.

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A África pediu uma Copa do Mundo com mais seleções para garantir mais vagas e conseguiu o que queria. Também pediu que a Copa Africana de Nações fosse disputada a cada dois anos, e isso vai acontecer. Pediu ainda para sediar anualmente a Copa do Mundo Feminina Sub-17, ou o congresso mais importante da Fifa em décadas, e esses pedidos foram atendidos.

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Ainda que esse seja o único motivo, permanece a sensação de que o lobby africano (com o apoio de Trump e da Arábia Saudita) complica a escolha do Santiago Bernabéu para receber a final da Copa do Mundo de 2030, algo que foi prometido e que faz sentido.

Por isso, a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) escolheu Diallo para enfrentar Infantino por meio da África. Filho de um boxeador senegalês, ele tem capacidade de conquistar ao menos os votos dos francófonos.

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Um fator pode jogar a favor deles nesta semana: a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte sobre a final da Copa Africana de Nações. Se o título não for concedido ao Senegal e o Marrocos continuar campeão, a divisão dentro da África representará uma oportunidade perfeita para a Europa.

Inclusive, a própria África passará a ver a força e a ambição do Marrocos como ameaças. Caso contrário, o próximo objetivo deles parece claro: a final da Copa do Mundo de 2030.

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O estádio do Barcelona aparece ao lado do Santiago Bernabéu e do Estádio Hassan II, no Marrocos, que ainda está em construção, entre os três candidatos a receber a final da Copa do Mundo de 2030.

A disputa é especialmente acirrada entre o Marrocos, que deseja levar a final do Mundial para o Estádio Hassan II, e a Espanha, que tem duas opções: o Santiago Bernabéu e o estádio do Barcelona.

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Vale ressaltar que a decisão final sobre o estádio-sede da final caberá exclusivamente à Fifa, enquanto essas visitas específicas aos estádios representam um fator decisivo na avaliação dos prós e contras de cada um e de sua capacidade de receber a partida.