Decisão difícil! Xavi revela que a forte concorrência no meio-campo o obrigou a deixar de fora Taylor, líder da Serie A em boa fase

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O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, revelou que deixar de fora o meio-campista da Lazio Kenneth Taylor, em boa fase, foi sua decisão mais difícil na convocação para os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa. Apesar de Taylor brilhar no topo da Serie A, o retorno de jogadores de destaque e a forte concorrência no meio-campo o deixaram fora da lista.

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Taylor fica fora da convocação apesar de liderar a Serie A com a Lazio

O técnico da seleção dos Países Baixos, Xavi Hernandez, comentou a ausência de Kenneth Taylor da convocação para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA contra Grécia e Alemanha. O meio-campista de 24 anos vive uma fase excepcional no futebol italiano e, como capitão, levou a Lazio à liderança da Serie A após onze rodadas.

Taylor havia sido convocado por Xavi na primeira lista e entrou em campo na partida fora de casa contra a Sérvia.

No entanto, a forte concorrência no meio-campo acabou deixando o ex-jogador do Ajax fora da lista final.

Xavi diz que ausência de Taylor foi «a decisão mais difícil»

Em entrevista coletiva na manhã de segunda-feira, Xavi admitiu que deixar Taylor de fora foi a escolha mais difícil que precisou fazer, superando até a decisão sobre Memphis Depay na convocação anterior.

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«Na primeira convocação, a decisão mais difícil foi Memphis. Agora, foi Kenneth», explicou Xavi.

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«Ele poderia ter sido incluído, mas certamente continua nos nossos planos. Se jogar assim, certamente poderá voltar. Se continuar marcando gols desse jeito, voltará.»

Retornos ao meio-campo e combinações táticas

Xavi destacou que Taylor foi diretamente prejudicado pelo excesso de opções no meio-campo, reforçado pelos retornos de Frenkie de Jong, Justin Kluivert e Joey Veerman.

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Questionado se Veerman e De Jong poderiam jogar juntos no meio-campo, Xavi respondeu: «Sim, é uma possibilidade. Todos os bons jogadores podem jogar juntos. Joey está se saindo bem em Dortmund. Frenkie é um jogador de alto nível; eu mesmo o usei como zagueiro no Barcelona. Mas essa não é a minha preferência, é claro.»

Xavi acrescentou que a fase dos jogadores e suas atuações pelos clubes continuam sendo os principais critérios para suas escolhas.

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Países Baixos se preparam para dois jogos decisivos na Liga das Nações

Enquanto Taylor acompanha tudo da Itália, os Países Baixos voltam suas atenções para os importantes confrontos da Liga das Nações contra a Grécia, em 13 de novembro, e a Alemanha, em 16 de novembro.

A equipe de Xavi também optou por manter os jovens talentos Ruben van Bommel e Gjivai Zechiël na seleção principal, em vez de liberá-los para a seleção sub-21 disputar os playoffs do Campeonato Europeu.

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Taylor tentará manter a excelente fase pela Lazio na Serie A para voltar aos planos dos Países Baixos nas próximas convocações.