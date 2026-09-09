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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Decisão definitiva ou temporária? Courtois se recusa a jogar pela Bélgica e desfalca a equipe nos dois confrontos contra a França

T. Courtois
Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A
França x Bélgica
Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Bélgica
França
Espanha
Itália

O goleiro do Real Madrid toma uma decisão surpreendente

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid e da seleção belga, decidiu suspender temporariamente sua carreira internacional, o que o impedirá de defender seu país nas competições da Liga das Nações da Europa, incluindo os dois confrontos contra a França marcados para os próximos dias 28 de setembro e 5 de outubro.

O goleiro belga, de 34 anos, explicou, conforme destacado pela rede RMC , que a decisão veio após conversas com o novo técnico da seleção belga, Mark van Bommel.

Courtois afirmou, após a vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão (2 a 1) na Liga dos Campeões da Europa: "Estarei disponível novamente durante as eliminatórias de classificação para a Eurocopa, mas Mark van Bommel me disse que não pode garantir minha titularidade."

Na ausência de Courtois, Van Bommel pode passar a contar com Senne Lammens, goleiro do Manchester United, ou Mike Penders, goleiro do Chelsea.

Espera-se que Courtois volte aos planos da seleção belga durante as eliminatórias de classificação para a Eurocopa 2028, quando tentará recuperar sua posição de titular na meta da Bélgica.

Vale lembrar que Courtois vive uma fase de grande brilho com o Real Madrid na nova temporada, apesar da oscilação de desempenho da equipe.

O goleiro belga mostrou sua capacidade na partida contra a Inter de Milão na noite de ontem, terça-feira, na competição continental, defendendo 7 bolas, o que garantiu os três pontos ao time merengue.

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