Decisão da FIFA na Copa do Mundo causa grande preocupação entre os médicos: “Isso pode causar um ataque cardíaco”

Os médicos estão preocupados com a decisão da FIFA sobre o uso de garrafas de água próprias durante a Copa do Mundo. A entidade anunciou que os torcedores não poderão levar suas garrafas para dentro dos estádios, mas, segundo especialistas médicos, essa é uma péssima ideia.

Há algumas semanas, a FIFA ainda informou que garrafas de água reutilizáveis com capacidade máxima de um litro seriam permitidas. Mas, nesta semana, ficou claro que isso não será mais permitido.

A FIFA quer evitar que os torcedores joguem objetos como garrafas. Mas a decisão de proibir totalmente as garrafas está causando espanto entre os médicos.

Malcom Mistry, professor universitário em Londres, é citado pelo The Sun: “Esta é uma notícia muito alarmante. O calor e a desidratação podem fazer com que os espectadores sintam tonturas ou até desmaiem.”

“Se as pessoas não ingerirem líquidos suficientes, isso pode levar a uma insolação, com consequências possivelmente fatais. As pessoas no estádio não vão se levantar e ficar na fila de um quiosque ou bebedouro. Elas ficarão sentadas em seus assentos por cerca de três horas, no calor. A FIFA está assumindo um grande risco.”

Oliver Gibson, um médico de Londres, também não entende muito bem a decisão da FIFA. “A proibição do uso de garrafas reutilizáveis pelos torcedores aumenta o risco de problemas relacionados ao calor.”

“O calor e a desidratação aumentam a carga sobre o coração, e é possível que isso possa levar a um ataque cardíaco. Especialmente idosos, jovens e pessoas com problemas de saúde precisam poder beber água gratuitamente sem ter que esperar”, conclui Gibson.