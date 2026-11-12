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Claudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino, anunciou a renovação do contrato do técnico Lionel Scaloni até 2030.

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O jornal AS noticiou que Scaloni, cujo contrato se encerraria em dezembro próximo, permanecerá como treinador da Argentina até a Copa do Mundo de 2030.

Apesar de todas as previsões apontarem inicialmente para a saída de Scaloni, após a aposentadoria de Lionel Messi e Di María, ele acabará, no fim das contas, assumindo o comando da seleção argentina durante a nova fase.

A Argentina enfrenta uma situação totalmente inédita diante da ausência definitiva de Messi na seleção, mas manterá a presença de Scaloni no banco de reservas, numa tentativa de dar continuidade ao período mais glorioso da história da seleção argentina.

Scaloni assumiu o cargo de forma interina após a demissão de Jorge Sampaoli em 2018. A falta de alternativas confiáveis, somada a uma sequência de resultados positivos, levou à sua confirmação definitiva no posto. O que aconteceu depois disso já se tornou parte da história.

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O presidente da Associação do Futebol Argentino afirmou: "É um dia excepcional e extremamente importante para a Associação Argentina. Anunciamos oficialmente a renovação do contrato de Lionel Scaloni e de sua comissão técnica para o período que se estende até 2030".

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E acrescentou: "Acima de tudo, estamos falando de 8 anos, além de outros 4 anos. Scaloni se tornará o treinador com mais participações em Copas do Mundo. Bilardo dirigiu a seleção em duas edições, e Menotti em duas edições, enquanto Scaloni dirigirá a seleção em 3 edições".

E prosseguiu: "Isso representa um projeto unificado. Temos grandes aspirações, cientes de que vimos de um período um tanto incomum, porque nos acostumamos a conquistar vitórias. Temos que continuar formando os jovens jogadores e defender esse projeto da melhor maneira possível".

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O maior destaque no histórico de conquistas de Scaloni à frente da comissão técnica está nos títulos da Copa América de 2021 diante do Brasil, da Copa do Mundo de 2022 no Catar contra a França, e, em seguida, da Copa América de 2024 contra a Colômbia.

Não há treinador que tenha alcançado mais conquistas do que ele; Scaloni supera figuras históricas como Menotti e Bilardo. E agora enfrenta o difícil desafio de manter o nível competitivo excepcional que a seleção da Argentina atingiu ao longo dos últimos oito anos.

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Scaloni afirmou após a última final da Copa do Mundo, a edição de 2026: "Não será fácil repetir um feito como esse. As pessoas sentiram que esta seleção as representava, e isso é algo que gera medo. Medo no sentido positivo".

Sua missão, daqui em diante, será transformar esse medo em um sentimento de tranquilidade para o povo argentino.