Decisão coletiva dos astros de Portugal para homenagear Jota na Copa do Mundo

A delegação da seleção portuguesa decidiu usar pulseiras especiais em todos os seus jogos durante a Copa do Mundo de 2026, em homenagem e memória do falecido atacante Diogo Jota.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, entregou pessoalmente essas pulseiras à delegação durante uma reunião motivacional com os jogadores antes do início da competição.

Por sua vez, o meio-campista Vitinha confirmou que o vestiário da seleção recebeu esse presente com grande emoção, e os jogadores tomaram a decisão imediata e unânime de usá-las durante toda a Copa do Mundo.

Esta homenagem visa celebrar a trajetória do falecido atacante, que disputou 49 partidas oficiais com a camisa da seleção portuguesa e marcou 14 gols, antes de falecer no ano passado em consequência de um trágico acidente de trânsito na Espanha.

A perda repentina do jogador deixou um impacto profundo no grupo, transformando essa memória em uma fonte de motivação adicional para a equipe, que busca homenageá-lo da melhor maneira possível.

A seleção portuguesa iniciará sua trajetória na Copa do Mundo enfrentando a seleção da República Democrática do Congo na primeira rodada, onde os jogadores usarão esse símbolo que reflete a união e a lealdade em seus pulsos, dando início à campanha de uma das principais candidatas ao título mundial.