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Portugal Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Decisão coletiva dos astros de Portugal para homenagear Jota na Copa do Mundo

D. Jota
Copa do Mundo
Portugal

Um gesto humanitário

A delegação da seleção portuguesa decidiu usar pulseiras especiais em todos os seus jogos durante a Copa do Mundo de 2026, em homenagem e memória do falecido atacante Diogo Jota.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, entregou pessoalmente essas pulseiras à delegação durante uma reunião motivacional com os jogadores antes do início da competição.

Por sua vez, o meio-campista Vitinha confirmou que o vestiário da seleção recebeu esse presente com grande emoção, e os jogadores tomaram a decisão imediata e unânime de usá-las durante toda a Copa do Mundo.

Esta homenagem visa celebrar a trajetória do falecido atacante, que disputou 49 partidas oficiais com a camisa da seleção portuguesa e marcou 14 gols, antes de falecer no ano passado em consequência de um trágico acidente de trânsito na Espanha.

A perda repentina do jogador deixou um impacto profundo no grupo, transformando essa memória em uma fonte de motivação adicional para a equipe, que busca homenageá-lo da melhor maneira possível.

A seleção portuguesa iniciará sua trajetória na Copa do Mundo enfrentando a seleção da República Democrática do Congo na primeira rodada, onde os jogadores usarão esse símbolo que reflete a união e a lealdade em seus pulsos, dando início à campanha de uma das principais candidatas ao título mundial.

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