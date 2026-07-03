O gol anulado da seleção croata nos últimos instantes do confronto contra a Portugal provocou uma onda de indignação generalizada no país, depois que a equipe foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 com a derrota por 2 a 1 nas oitavas de final, em uma partida considerada pela mídia croata como uma das mais polêmicas em termos de arbitragem do torneio.

A Croácia estava à frente por um gol, antes de a seleção portuguesa virar o placar com Cristiano Ronaldo, em um pênalti aos 68 minutos, e depois com Gonzalo Ramos, aos 94 minutos.

Enquanto os croatas acreditavam ter empatado aos 90+13 minutos com um gol de Josko Gvardiol, o VAR interveio para anular o gol por impedimento, em uma decisão que gerou grande polêmica.

Justificativa da FIFA

De acordo com a Federação Internacional de Futebol (FIFA), a decisão de anular o gol se baseou nos dados da tecnologia “bola em movimento”, que confirmaram que o atacante croata Igor Matanović tocou na bola antes que ela chegasse a Gvardiol, o que colocou Mario Pašalić em posição de impedimento, levando o árbitro a anular o gol após revisar a jogada no monitor de vídeo.

A FIFA esclareceu em seu comunicado: “De acordo com os dados fornecidos pela tecnologia ‘bola conectada’ integrada à bola, constatou-se que o croata Igor Matanović (nº 20) tocou na bola durante o ataque que resultou no gol contra a Portugal, o que permitiu ao árbitro identificar corretamente a situação de impedimento e anular o gol. Além disso, os sensores IMU presentes na bola ‘Trionda’ são capazes de detectar os toques mais sutis e fornecem aos árbitros dados de precisão sem precedentes para a tomada de decisões rápidas e corretas.”

Revolta na imprensa croata

Apesar dos esclarecimentos da “FIFA”, o comunicado não conseguiu acalmar a indignação na Croácia, já que a imprensa local lançou um ataque contundente contra a equipe de arbitragem, considerando que sua seleção sofreu uma injustiça em um dos momentos mais delicados do torneio.

O jornal “Sportske Novosti” escreveu que a seleção croata “se autodestruiu, mas a arbitragem lhe armou uma cilada”, acrescentando: “Tudo foi decidido contra nós. Esse jogo ficará na memória, mas por motivos ruins”, e considerou que a escolha de Cristiano Ronaldo como o melhor jogador da partida “reflete muito do que testemunhamos”.

O jornal acrescentou que a seleção pensou ter conseguido o empate nos últimos instantes, antes de sofrer “um choque raro no mundo do futebol”, e descreveu o que aconteceu como “uma crueldade indescritível”.

Por sua vez, o jornal “24 Sata” escolheu uma manchete contundente e descreveu a decisão do árbitro nos acréscimos como “uma decisão chocante que será muito difícil de aceitar”, afirmando que a partida foi extremamente equilibrada.

Já o jornal “Večernji List” considerou que a Croácia “se saiu com coragem diante da Portugal depois que três gols foram anulados”, enquanto o “Slobodna Dalmacija” observou que a jogada “não pode ser decidida a olho nu”, acrescentando: “Não nos resta senão confiar na tecnologia, mas isso não ameniza o amargor da derrota”.

Já no âmbito da seleção, o técnico Zlatko Dalić manifestou seu descontentamento com o desempenho da arbitragem e disse: “A arbitragem foi péssima. Quase não tivemos nenhuma falta a nosso favor. É verdade que a arbitragem foi ruim, mas perdemos o jogo e não temos o direito de dar desculpas. Sinto muito”.

Por sua vez, o capitão Luka Modrić criticou as decisões do árbitro e destacou o pênalti que deu à Portugal o gol de empate, considerando que a tecnologia de vídeo não foi utilizada com os mesmos critérios.

Modrić disse: “Merecíamos mais do que isso. Houve muitas coisas que não correram a nosso favor. Aquele pênalti... Se os papéis fossem invertidos, o VAR nem teria entrado em ação. A tecnologia é usada de forma seletiva, ou de acordo com a importância da seleção. Ela deveria intervir apenas quando houver uma falta clara; em casos controversos, não deveria ter esse papel.”

Sobre o gol anulado de Javardiol, o capitão da Croácia acrescentou: “O árbitro diz que Matanović tocou na bola, mas, depois de assistir ao replay, não vejo nenhuma evidência de que ele a tenha tocado.”