"Decisão antiga": lenda da Inglaterra pede suspensão vitalícia para estrela do Arsenal

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Chris Waddle, ex-estrela da seleção inglesa, pediu que seja imposto a Ben White um banimento vitalício de representar seu país, após a ausência do ex-zagueiro do Arsenal na seleção.

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Em entrevista ao siteiGaming.com, Waddle criticou a decisão de Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, de convocar o jogador de 29 anos, e insistiu que os atletas que recusam o chamado internacional não deveriam ter outra chance.

E prosseguiu: "Pode haver falta de laterais, mas quando um deles se recusa a jogar pela seleção do seu país, como fez Ben White na Eurocopa de 2024, isso para mim equivale a um banimento vitalício".

Acrescentou ainda que deveria ser colocado um asterisco permanente ao lado do nome de qualquer jogador que recuse representar a Inglaterra.

White encerrou o isolamento internacional que se impôs em março de 2026, ao aceitar o convite de Tuchel para participar de dois amistosos contra Uruguai e Japão.

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Desde então, voltou à escalação da seleção inglesa para as partidas da Liga das Nações da Europa em novembro contra Croácia e Espanha.

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Exclusão de estrelas de primeira linha

O alemão Thomas Tuchel não hesitou em tomar decisões ousadas que podem desencadear uma tempestade de polêmica no meio futebolístico inglês, depois de anunciar a lista da seleção da Inglaterra para enfrentar Croácia e Espanha, que registrou a ausência de vários nomes de peso que costumavam figurar nos planos dos Três Leões.

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O técnico da Inglaterra surpreendeu os torcedores ao excluir Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo e Nico O'Reilly por motivos técnicos e táticos, num movimento que reflete seu desejo de reorganizar as cartas da seleção e dar continuidade à execução de seu projeto, mesmo que o preço seja abrir mão de alguns dos principais astros do futebol inglês.

A exclusão de Cole Palmer, estrela do Chelsea, foi uma das maiores surpresas nas escolhas de Tuchel, depois que o treinador alemão decidiu não contar com seus serviços durante a atual data Fifa, assim como ficaram de fora da lista Phil Foden, Kobbie Mainoo e Nico O'Reilly.

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Em contrapartida, as escolhas de Tuchel trouxeram boas notícias para algumas jovens promessas, depois que ele convocou pela primeira vez Josh King, meio-campista do Fulham, e Jobe Bellingham, estrela do Borussia Dortmund e irmão mais novo de Jude Bellingham, que também estará presente na lista.

A escalação incluiu um grupo dos principais astros da seleção, encabeçados por Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane e Trent Alexander-Arnold, ao lado de outros nomes como Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton e Rio Ngumoha, no âmbito da busca de Tuchel por dar oportunidade a novos elementos e reforçar a concorrência pelas posições.

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Essas escolhas acontecem em meio a ausências significativas que atingem as fileiras da seleção inglesa, com destaque para Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento e Alex Scott, o que deu a alguns rostos novos a oportunidade de aparecer com a camisa da seleção principal.

Entre a exclusão de nomes do porte de Palmer e Foden, e a convocação de jovens talentos que nunca antes tiveram a chance de representar a seleção principal, parece que Tuchel não encara a lista da Inglaterra com a lógica dos grandes nomes, mas sim de acordo com sua visão técnica e as exigências da próxima etapa.