"Decime qué se siente!" Classificação do Brasil em cima da Argentina na semi da Copa América 2019 é tema do Golaço

Confira o episódio podcast da Goal, que abordou o retorno da Seleção à final da competição após 12 anos

A venceu a por 2 a 0 no Mineirão, nesta terça-feira (2), e voltará a disputar uma final de após 12 anos. E o triunfo da equipe Canarinho foi tema do Golaço, podcast da Goal.

Em um Mineirão com bom público, o bateu a Albiceleste com gols de Gabriel Jesus e Firmino, em um jogo que passou sustos e viu os hermanos acertarem a bola na trave duas vezes.

A classificação da Seleção Brasileira para a grande decisão no Maracanã, no próximo domigno (7), foi tema do episódio 8 do Golaço, o podcast da Goal (ouça abaixo).