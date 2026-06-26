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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Decidiu seu destino antes da Copa do Mundo... Mohamed Salah surpreende a Liga Saudita após a proposta do Al-Hilal

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O astro egípcio deixa o Liverpool após 9 anos históricos

O egípcio Mohamed Salah, astro do Liverpool, causou impacto na Liga Saudita após a proposta que recebeu do Al-Hilal para defender as cores do time na próxima temporada.

Reportagens da imprensa confirmaram que o Al-Hilal ofereceu a Mohamed Salah um contrato de três anos, com um salário total de 60 milhões de euros, ou seja, 20 milhões por temporada.

No entanto, Karim Ramzi, apresentador do programa “De Cairo” no canal egípcio “On Sport Max”, afirmou que Mohamed Salah não jogará na Liga Saudita na próxima temporada.

Segundo o jornalista egípcio, Mohamed Salah já decidiu qual será seu novo clube antes de se juntar à seleção egípcia para a Copa do Mundo de 2026 e fechou todos os detalhes de forma definitiva com o clube.

Ramzi esclareceu que o clube com o qual Salah chegou a um acordo é, em 90%, um clube europeu, enquanto os 10% restantes se distribuem entre outros destinos, especificamente a liga americana, para a qual o astro egípcio está sendo associado.

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Mohamed Salah havia anunciado anteriormente o fim de sua trajetória no Liverpool, após nove anos históricos no Anfield Road, durante os quais conquistou vários títulos, com destaque para a Liga dos Campeões e duas vezes a Premier League.

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