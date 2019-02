"Decidirei se Messi joga o clássico baseado no treinamento", diz Valverde

O argentino ainda é dúvida para o plantel titular da partida de ida pela semifinal da Copa do Rei

Ernesto Valverde realizou coletiva de imprensa nesta terça-feira (5) para a prévia do clássico entre Barcelona e Real Madrid, pela semifinal da Copa do Rei, e comentou sobre a situação de Lionel Messi, que ainda é dúvida como titular devido à sua recente recuperação de lesão.

“É uma partida especial. O rival é importante e sim, ainda temos muito incentivo para chegar à final. Acho que é a mesma coisa para eles (Real). Vamos ver como Messi está no treinamento, se ele consegue ficar até o final e se estará em condições. Decidiremos em função do treinamento”, declarou o técnico do Barça.

Ao ser questionado se a perspectiva sobre o clássico pode ser modificada sem a presença do jogador argentino, Valverde afirma que não mudaria tanto pois em uma semifinal entre Barça e Real “não há um favorito”.

“Se ele estiver em condições, estará na lista dos relacionados, mas se não estiver em condições, não vai estar. Sobre o efeito que pode ter, não sou eu quem tem que responder. Todos nós sabemos o jogador que Leo é e o que transmite ao nosso público”, disse.



(Foto: Getty)

Sobre as queixas do Real Madrid quanto ao calendário de jogos, Valverde afirmou que “é apertado para todos”.

“Às vezes é uma questão de descansar mais dias que o outro... Contra o Sevilla (pela Copa do Rei) nós tivemos menos dias, e em alguma partida isso pode acontecer com eles. Algumas vezes eles são prejudicados, outras vezes somos nós. Hoje quem reclama é o Real, amanhã o Valencia, depois nós...”, concluiu.

A partida de ida pela semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid acontece nesta quarta-feira (6), a partir das 18h (de Brasília), no Camp Nou.