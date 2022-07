Debate na Alemanha: playoffs para conter a hegemonia do Bayern de Munique?

Ideia foi apresentada após o time bávaro ganhar, de forma consecutiva, as últimas dez edições da Bundesliga

Introduzir os ‘playoffs’ no final da temporada, com semifinais e final, para dar mais suspense à Bundesliga, que sofre com o domínio avassalador do Bayern de Munique há uma década. Essa é a ideia que os organizadores do campeonato alemão estavam estudando.

O Bayern venceu os últimos dez campeonatos alemães e a 11ª taça está a seu alcance na nova temporada que está por vir, um domínio esmagador que levou a nova chefe da liga, Donata Hopfen, a lançar a ideia de um playoff no início deste ano.

No entanto, questionado sobre a possibilidade, o diretor de marketing da Bundesliga Internacional, Peer Naubert, garantiu que não há planos para qualquer mudança na competição.

“Nós temos que fortalecer os concorrentes, não enfraquecer o campeão. Queremos ter a competitividade de volta, mas para pensar em adotar um playoff teríamos que primeiro ouvir os jogadores. Mas, nesse momento, não pensamos em playoffs, não é uma possibilidade que consideramos”, disse ele.

“O futebol tem o seu romantismo, e se um clube está dominando a liga temos que criar condições para que os outros consigam competir”, completou.

Inesperadamente, Oliver Khan, CEO do Bayern, não se opôs: “Acho emocionante discutir novos formatos como os playoffs para a Bundesliga”, afirmou. “Uma fórmula com semifinais e uma final daria mais emoção”, acrescentou.

A fórmula de playoffs é usada por ligas profissionais nos Estados Unidos e em alguns esportes na Europa (basquetebol, rugby, hóquei no gelo), mas não existe em nenhum dos principais campeonatos europeus de futebol.