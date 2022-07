Dean Huijsen: O jovem da Juventus que pode ser o próximo De Ligt

O zagueiro de 17 anos já treinou com o time principal dos Biaconeri, depois que os italianos o trouxeram do Málaga em meio a uma disputa com o Real

A Holanda pode até não ter batido a França na final da Euro sub-17 em junho, mas uma série de grandes talentos do futuro começou a surgir para a Laranja Mecânica. E talvez o destaque seja o zagueiro Dean Huijsen, um jogador com um conjunto de habilidades único que já está a caminho do primeiro time em um dos maiores clubes da Europa .

Pouco antes de seu aniversário de 17 anos, no início de abril, Huijsen foi convocado por Massimiliano Allegri para treinar com o elenco principal da Juventus. Um jogador impressionante para a equipe sub-17 do clube durante sua primeira temporada em Turim, o zagueiro teve seu primeiro contato com o ambiente da primeira equipe no Bianconeri, além de ter a chance de aprender com um jogador que ele idolatra e com quem às vezes é comparado: Matthijs de Ligt.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Ambos zagueiros holandeses, altos e de cabelos claros, que combinam com um instinto defensivo com uma calma impressionante quando estão com a bola, essas comparações são fáceis de fazer, embora a Juve esteja interessada em abaixar as expectativas nesta fase inicial. Huijsen é naturalmente destro, mas raramente parece preocupado quando forçado a usar sua esquerda mais fraca, e, com 1.95m de altura, ele possui os atributos físicos para dominar os jogos de sua categoria.

"Dean é um jogador muito versátil", disse Mischa Visser, técnico da Holanda sub-17, ao TuttoJuve. "E apesar de ser um zagueiro central, ele é muito eficaz no ataque".

"Na defesa, ele é capaz de assumir a posição certa no momento certo e, graças ao seu tamanho, é bom em vencer duelos.

Sua calma me impressiona, ele não parece estar nada estressado. Ele é bom em se concentrar no que tem que fazer em campo, ele se afeta pelo ritmo do jogo ou pela pressão nas arquibancadas".

Como sugerido por Visser, talvez o que faz Huijsen se destacar entre outros defensores de primeira linha seja sua habilidade nas áreas de ataque, seja carregando a bola para o próprio terço final ou quando tem com uma oportunidade de chutar.

Ele marcou sete gols em 19 jogos em sua primeira temporada na Juve, e ainda teve mais dois ao longo da Euro sub-17. Muito disso se deve à sua especilaidade em cobranças de pênaltis, mas ele também mostrou ser perigoso durante o jogo.

Mas ser zagueiro goleador não é algo novo para Huijsen, que se juntou à Juve depois de terminar a temporada 2020-21 como artilheiro do Málaga no sub-17. De fato, pode-se dizer que está em seu sangue, dado que seu pai, Donny, desfrutou de uma curta carreira profissional após ter passado pela academia Ajax como parceiro de ataque de Patrick Kluivert.

A família Huijsen mudou-se para Marbella quando Dean tinha cinco anos, e ele logo se juntou ao clube local Costa Unida CF, antes de ser recrutado pelo Málaga cinco anos mais tarde. Jogando regularmente acima de sua categoria, ele foi logo considerado como uma joia da academia espanhol, e chegou a treinar com o primeiro time quando tinha apenas 15 anos.

E conforme a janela de transferência de 2021 ia se aproximando, alguns dos clubes mais proeminentes da Europa, incluindo Real Madrid, Sevilla e pelo menos um time da Premier League, iam aparecendo como interessados em Huijsen.

A Juve, liderada por seu responsável da categoria, Matteo Tognozzi, conseguiu convencer o jovem a se madar para a Itália, traçando um caminho para o jogo profissional que não colocaria pressão indevida sobre ele, nem o faria esperar mais tempo do que o necessário.

Certamente os primeiros sinais são bons, principalmente depois de Allegri dizer ter ficado impressionado com o que viu de Huijsen durante seus dias de treinamento ao lado de Leonardo Bonucci e De Ligt, e espera-se que lhe sejam oferecidas oportunidades semelhantes com maior frequência na próxima temporada.