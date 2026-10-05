Dean Huijsen virou alvo de forte polêmica nas redes. Em uma foto com o companheiro de equipe no Real Madrid, Thiago Pitarch, dá para ver o zagueiro mexendo no celular dentro do carro.

Na internet, a foto de Huijsen está circulando em alta velocidade. Os torcedores de seu clube, o Real Madrid, não estão nada satisfeitos com a imagem e reagem em massa à sua atitude.

“O Real Madrid mimou demais esse garoto. Ele certamente acha que a mídia não vai ampliar essa imagem...”, reagiu alguém.

“Mandando mensagem e dirigindo ao mesmo tempo. E ainda postar isso na internet. Burrice total...”, publicou outro. “Meu clube está cheio de idiotas e criminosos. É triste ver como estamos decaindo assim”, escreveu um torcedor do Real Madrid.

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“Caro Florentino (Perez, red.), por favor, aja. Antes tarde do que nunca. Esses tipos insuportáveis estão destruindo a imagem do maior clube do planeta”, diz ainda outra reação.

Huijsen voltou a ser convocado pela Espanha na última Data Fifa, depois de ter sido deixado de fora pelo técnico Luis de La Fuente para a Copa do Mundo de 2026.

Na próxima partida do Real Madrid, ele está suspenso, porque recebeu um cartão vermelho pouco antes da pausa para a Data Fifa, no dérbi madrilenho contra o Atlético (derrota por 2 a 1).