Dean Huijsen faz uma declaração marcante no Instagram após o fim do sonho da Copa do Mundo

Pouco antes do anúncio da seleção espanhola para a Copa do Mundo, Dean Huijsen compartilhou uma postagem chamativa no Instagram. O zagueiro do Real Madrid acabou sendo, na segunda-feira, uma das maiores surpresas entre os jogadores que ficaram de fora da lista definitiva de 26 convocados do técnico Luis de la Fuente para a Copa do Mundo de 2026.

De la Fuente apresentou na manhã de segunda-feira sua seleção para a fase final na América do Norte, deixando de fora vários grandes nomes. A ausência de Huijsen, em particular, foi uma surpresa.

Logo após o anúncio oficial da convocação para a Copa do Mundo, Huijsen postou em seu Instagram Stories uma imagem do Time da Temporada do Sofascore. Nela, o zagueiro aparece ao lado dos companheiros Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Federico Valverde.

O momento da publicação chamou a atenção imediatamente, já que pouco depois ficou claro que Huijsen não iria para a Copa do Mundo. Curiosamente, Pau Cubarsí e Eric García (ambos do FC Barcelona) fazem parte da seleção espanhola para a Copa do Mundo.

Além de Cubarsí e Eric García, também foram selecionados Joan García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal, representando os catalães. Por muito tempo, havia uma dúvida sobre a participação de Yamal devido a problemas físicos, mas o atacante faz parte, apesar de tudo, da seleção definitiva.

Huijsen não é a única ausência notável. Dani Carvajal (Real Madrid) também está ausente, apesar de seu recente retorno após lesões. Além disso, Robin Le Normand (Atlético de Madrid) e Álvaro Morata (Como) não receberam convite. A ausência de Morata chama especialmente a atenção, já que o atacante desempenhou um papel importante como capitão na conquista do Euro 2024.

A Espanha é considerada uma das favoritas ao título mundial e inicia o torneio no Grupo H com partidas contra Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.