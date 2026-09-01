Deadline Day turbulento no Eintracht Frankfurt: Markus Krösche ainda consegue um golpe de mestre no mercado?

Enquanto, nos bastidores, também circulavam ruídos e reportagens explosivas sobre uma suposta separação iminente em setembro, o diretor esportivo Markus Krösche ainda tem um duro trabalho pela frente no último dia da janela de transferências de verão no Eintracht Frankfurt para completar o elenco e equilibrar as contas com vendas.

Nesse sentido, a venda iminente de Hugo Larsson cai muito bem. O meio-campista central já esteve em Londres no fim de semana para negociar, com autorização do Eintracht, uma transferência para a Premier League. O Fulham deve ficar com o jogador, e fala-se em uma taxa entre 22 e 25 milhões de euros. No entanto, um empréstimo com obrigação de compra também seria possível.

Em aberto, por outro lado, está o futuro de Jean-Matteo Bahoya. Ao menos os clubes já haviam chegado a um acordo por uma transferência do jogador de ataque para o Hull City por cerca de 18 milhões de euros, mas o próprio Bahoya recusou a saída para o recém-promovido à Premier League. Resta a dúvida se haverá alguma movimentação em relação a Bahoya e também a Fares Chaibi. Newcastle United e Crystal Palace estariam de olho no jogador de 23 anos.

Enquanto isso, a saída-relâmpago de Ritsu Doan, que na verdade já estava firmemente nos planos, melou. O japonês já teria inclusive realizado exames médicos no Al-Ittihad e recebido sinal verde do Eintracht para a transferência de 17 milhões de euros. "Por motivos pessoais e familiares", escreveu o kicker, Doan acabou decidindo contra uma ida para a Arábia Saudita.

Eintracht Frankfurt trabalha, ao que tudo indica, em duas contratações de impacto

Ainda assim, graças à saída de Larsson e à transferência iminente de Niels Nkounkou, devem ser liberados recursos para fechar mais uma ou duas contratações de impacto. Por um lado, Joselu, antigo carrasco do Bayern a serviço do Real Madrid e atualmente sem clube, estaria no radar de Krösche.

Por outro, a SGE aparentemente trabalha nos bastidores, a todo vapor, por um novo empréstimo de Arnaud Kalimuendo. O atacante convenceu em alto nível durante sua passagem de meio ano por Frankfurt no segundo turno da temporada passada, mas os hessianos não puderam arcar com a opção de compra de 27 milhões de euros. Assim, Kalimuendo, que marcou seis gols em 19 jogos oficiais, retornou ao Nottingham Forest.

Lá, porém, ele mais uma vez não tem papel algum, nem mesmo sob o comando do novo técnico Oliver Glasner. No empate por 2 a 2 contra o Liverpool no fim de semana passado, ele nem sequer esteve relacionado. Na estreia, entrou pouco antes do fim na derrota por 1 a 0 para o Leeds United.

O Nottingham preferiria vender Kalimuendo em definitivo. Ainda no verão de 2025, o jogador de 24 anos valeu 30 milhões de euros aos ingleses, quantia que eles pagaram ao Stade Rennes. Mas isso está muito longe do que o Eintracht pode bancar.