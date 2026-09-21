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로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)Getty Images
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De Zerbi é criticado, mas concede uma semana de folga ao Tottenham pela pausa para as seleções nacionais

Tottenham

No centro das críticas, mas nem um pouco preocupado. Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, protagonista de um início de temporada complicado e ainda sem vitórias na Premier League, decidiu conceder uma semana inteira de folga aos jogadores que permaneceram em Londres durante a pausa para as seleções.


James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo e Marcos Senesi foram apontados como jogadores que precisam melhorar a condição física. Segundo o Telegraph, porém, a pausa já havia sido programada antes da derrota e faz parte das estratégias normais de gestão do grupo durante uma longa pausa internacional.


A decisão obviamente gerou perplexidade entre os torcedores, muito irritados com esse péssimo início de temporada, em linha com os últimos anos. O primeiro teste será em 10 de outubro, no campo do Manchester United.

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