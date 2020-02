"De Volta: Vasco": série do DAZN destaca explosão no número de sócios em estreia

Paixão da torcida do Vasco e explosão de sócios inauguram a nova série do DAZN

O chocou o quando, no fim de 2019, viu sua torcida se mobilizar em uma campanha para alavancar, em pouco tempo, o quadro de sócios-torcedores de cerca de 30 mil para mais de 100 mil.

Uma prova de amor traduzida no número de adesões, mas que agora também se faz presente em imagens e entrevistas no primeiro capítulo da nova série exclusiva do DAZN, em parceria com a agência 14: “De Volta: ”.

O conteúdo, que será dividido em dois episódios exclusivos de aproximadamente 15 minutos cada, mostra a mobilização da torcida do Vasco da Gama com o #AssociaVasco na reta final do Campeonato Brasileiro e o retorno à .

O primeiro capítulo, que vai ao ar nesta terça-feira, conta justamente todo o caminho que levou o Gigante da Colina, mesmo em meio a resultados ruins em campo, a mostrar a força de sua torcida. Relatos de repórteres, do ídolo Roberto Dinamite e atletas como Yago Pikachu, além da importância do zagueiro Leandro Castán para dar força ao movimento, marcam presença na série.

Mas o protagonismo vai todo para os torcedores vascaínos, seja em relatos de pessoas que, até mesmo sem emprego, conseguiram arranjar um espaço no orçamento para se associarem, ou em imagens do estádio de São Januário lotado e em festa nos jogos do Cruz-Maltino.

“É uma grande oportunidade retratar os bastidores desse histórico movimento do Vasco e sua torcida, sob uma ótica diferente, conversando com as pessoas que estão envolvidas diretamente com um dos maiores clubes do país”, afirma Sérgio Floris, VP de Direitos e Conteúdo Original do DAZN no Brasil. “O primeiro episódio será um aquecimento antes da estreia na Copa Sul-Americana. Temos certeza que os vascaínos e fãs do esporte, de forma geral, vão se emocionar”, completa.

“De volta: Vasco” é mais uma produção original do DAZN, em um catálogo que já conta com outras séries como “Saudade” (com entrevistas exclusivas com os brasileiros do futebol europeu), “Sem Filtro” (com cenas dos bastidores do 2019 do ) e “Making Of” (no qual astros como Cristiano Ronaldo e Neymar fazem revelações sobre suas carreiras).

Tudo isso além de, dentre outros esportes, transmissão de jogos da Premier League, italiana, francesa, do Brasileiro, e também da Copa Sul-Americana... justamente um dos principais objetivos do Vasco da Gama em 2020.