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Mohamed Saeed
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De volta ao grupo! Jack Grealish volta aos treinos do Everton após infração disciplinar e se aproxima de retorno contra o Brentford

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Jack Grealish voltou oficialmente a treinar em Finch Farm e busca deixar para trás um período difícil no Everton. O meia de 31 anos agora mira o retorno à Premier League após a pausa para os jogos das seleções. Ele desfalcou o Everton nas partidas mais recentes devido a uma combinação de problemas físicos e medidas disciplinares internas.

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Caminho para voltar ao time principal em Finch Farm

O Everton confirmou que Grealish voltou a treinar no gramado de seu centro de treinamento em Finch Farm, dando início à sua reintegração ao elenco principal. O meia criativo vem seguindo um programa individualizado para recuperar o ritmo após um período afastado. As equipes médica e técnica do clube elaboraram um plano para que Grealish volte a participar integralmente dos treinos do time principal no início da próxima semana, ampliando as opções de David Moyes antes de um período decisivo da Premier League no inverno.

Embora o clima no Everton esteja tenso após os resultados recentes, o retorno de um jogador com a qualidade técnica de Grealish é visto como um passo necessário. O atacante experiente disputou apenas seis partidas nesta temporada, durante seu segundo empréstimo a um clube de Merseyside, e tem tido dificuldades para reencontrar a regularidade que antes o tornou um dos favoritos da torcida.

Apesar do otimismo com sua volta aos treinos, ele segue fora do jogo em casa contra o Coventry City. A meta para seu retorno às partidas é a visita ao Gtech Community Stadium, em 23 de novembro, quando o Everton enfrentará um Brentford que tem mostrado poder de reação.

Os motivos da ausência recente por questão disciplinar

A preparação para esse retorno foi marcada por controvérsia, já que Grealish ficou fora das escalações para partidas recentes por motivos que iam além de sua condição física. Inicialmente, a doença foi apontada como motivo de sua ausência na derrota por 2 a 0 para o Arsenal, mas a situação se agravou quando ele foi deixado de fora do confronto com o Newcastle United pela Copa da Liga Inglesa.

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O clube esclareceu posteriormente que a ausência se devia a uma “violação das normas disciplinares do clube”, medida que Moyes apoiou publicamente ao classificá-la como uma “decisão do clube” necessária. Relatos posteriores indicaram que a punição teve origem em uma ausência não autorizada do centro de treinamento, provocando um período de atrito entre o jogador e a comissão técnica em Goodison Park.

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Incerteza contratual e perspectivas para o futuro

Enquanto Grealish trabalha para voltar a ser opção, seu futuro a longo prazo continua sendo um assunto importante entre comentaristas e torcedores. Ele está no último ano de seu contrato de alto valor com o Manchester City, o que significa que ficará livre no verão de 2027. Alguns analistas, entre eles o ex-defensor do Everton Michael Ball, chegaram a sugerir que o meia pode se despedir da Premier League em 2027 para buscar um recomeço em outro ambiente, como a MLS.

Apesar da polêmica recente, a qualidade de Grealish continua inquestionável para quem o acompanhou de perto durante sua passagem pelo Hill Dickinson Stadium. Antes de uma grave lesão no pé interromper sua campanha anterior, em janeiro de 2026, ele havia marcado dois gols e dado seis assistências em 22 partidas, mostrando seu valor como um dos jogadores mais habilidosos do elenco. O desafio agora é repetir esse desempenho e evitar novas distrações fora de campo.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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