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Jack Grealish voltou oficialmente a treinar em Finch Farm e busca deixar para trás um período difícil no Everton. O meia de 31 anos agora mira o retorno à Premier League após a pausa para os jogos das seleções. Ele desfalcou o Everton nas partidas mais recentes devido a uma combinação de problemas físicos e medidas disciplinares internas.

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Caminho para voltar ao time principal em Finch Farm

O Everton confirmou que Grealish voltou a treinar no gramado de seu centro de treinamento em Finch Farm, dando início à sua reintegração ao elenco principal. O meia criativo vem seguindo um programa individualizado para recuperar o ritmo após um período afastado. As equipes médica e técnica do clube elaboraram um plano para que Grealish volte a participar integralmente dos treinos do time principal no início da próxima semana, ampliando as opções de David Moyes antes de um período decisivo da Premier League no inverno.

Embora o clima no Everton esteja tenso após os resultados recentes, o retorno de um jogador com a qualidade técnica de Grealish é visto como um passo necessário. O atacante experiente disputou apenas seis partidas nesta temporada, durante seu segundo empréstimo a um clube de Merseyside, e tem tido dificuldades para reencontrar a regularidade que antes o tornou um dos favoritos da torcida.

Apesar do otimismo com sua volta aos treinos, ele segue fora do jogo em casa contra o Coventry City. A meta para seu retorno às partidas é a visita ao Gtech Community Stadium, em 23 de novembro, quando o Everton enfrentará um Brentford que tem mostrado poder de reação.

Os motivos da ausência recente por questão disciplinar

A preparação para esse retorno foi marcada por controvérsia, já que Grealish ficou fora das escalações para partidas recentes por motivos que iam além de sua condição física. Inicialmente, a doença foi apontada como motivo de sua ausência na derrota por 2 a 0 para o Arsenal, mas a situação se agravou quando ele foi deixado de fora do confronto com o Newcastle United pela Copa da Liga Inglesa.

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O clube esclareceu posteriormente que a ausência se devia a uma “violação das normas disciplinares do clube”, medida que Moyes apoiou publicamente ao classificá-la como uma “decisão do clube” necessária. Relatos posteriores indicaram que a punição teve origem em uma ausência não autorizada do centro de treinamento, provocando um período de atrito entre o jogador e a comissão técnica em Goodison Park.

Incerteza contratual e perspectivas para o futuro

Enquanto Grealish trabalha para voltar a ser opção, seu futuro a longo prazo continua sendo um assunto importante entre comentaristas e torcedores. Ele está no último ano de seu contrato de alto valor com o Manchester City, o que significa que ficará livre no verão de 2027. Alguns analistas, entre eles o ex-defensor do Everton Michael Ball, chegaram a sugerir que o meia pode se despedir da Premier League em 2027 para buscar um recomeço em outro ambiente, como a MLS.

Apesar da polêmica recente, a qualidade de Grealish continua inquestionável para quem o acompanhou de perto durante sua passagem pelo Hill Dickinson Stadium. Antes de uma grave lesão no pé interromper sua campanha anterior, em janeiro de 2026, ele havia marcado dois gols e dado seis assistências em 22 partidas, mostrando seu valor como um dos jogadores mais habilidosos do elenco. O desafio agora é repetir esse desempenho e evitar novas distrações fora de campo.