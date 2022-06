De volta ao Corinthians, Bruno Méndez recebe sondagens de clubes do exterior

Cruz Azul, do México, é um dos clubes que se mostraram interessados no zagueiro. VP elogiou o jogador e quer utilizá-lo.

Após boa passagem pelo Internacional, Bruno Méndez mal voltou ao Corinthians e já vem recebendo sondagens de clubes do exterior. O jovem zagueiro foi bastante elogiado por Vítor Pereira após a vitória contra o Santos, na última quarta-feira.

De acordo com apuração da GOAL, clubes do México demonstraram interesse na contratação de Bruno Méndez, sendo um deles o Cruz Azul, como revelou a ESPN Deportes. Ainda não existem propostas oficiais, mas são grandes as possibilidades de acontecer com a abertura da janela de transferências.

Por outro lado, o Timão deve utilizar Bruno Méndez. Em entrevista após o jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil, Vítor Pereira rasgou elogios ao uruguaio e mostra que o jogador será útil ao time.

Mais artigos abaixo

“É um jogador que desde o início, quando soube que era nosso, transmite a ideia que era bom que retornasse, porque é agressivo, com o espírito que eu gosto, competitivo, com qualidade, jovem, tem margem de correção, pode fazer mais que uma posição e pode ser muito útil”, disse VP.

Sendo assim, Bruno Méndez deve ser inscrito no Campeonato Brasileiro e pode pintar no banco de reservas contra o Santos, já no próximo sábado. É bem provável que também fique apto para jogar as oitavas de final da Libertadores da América.