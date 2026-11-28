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O Milan confirmou que Carlo Ancelotti, figura histórica do clube, entrará para seu prestigiado Hall da Fama no mês que vem. O atual técnico do Brasil voltará a San Siro para receber a homenagem antes de o Milan enfrentar o Parma pela Serie A.

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Retorno histórico a San Siro

O lendário Ancelotti voltará a San Siro para uma cerimônia especial em 6 de dezembro. O atual técnico do Brasil foi escolhido como um dos três maiores meio-campistas da história do Milan e terá um lugar permanente entre os maiores ídolos do clube.

Para tornar a ocasião ainda mais especial, a homenagem acontecerá pouco antes do início da partida contra o Parma. O momento tem um significado particular: o Parma é o clube da cidade natal de Ancelotti e também um dos times que ele comandou ao longo de sua carreira. O ex-companheiro de equipe Daniele Massaro foi escolhido para entregar o troféu ao homem carinhosamente chamado de «Carletto» pela torcida do Milan.

O legado de Ancelotti como jogador

Embora muitos torcedores mais jovens o conheçam por sua brilhante capacidade tática como técnico, Ancelotti foi peça fundamental no lendário Milan do fim dos anos 1980 e teve papel importante no time que conquistou todos os principais títulos sob o comando de Arrigo Sacchi.

Ancelotti defendeu o Milan de 1987 até se aposentar, em 1992. Em cinco anos no clube, disputou 160 partidas, marcou 11 gols e deu 12 assistências. Também conquistou muitos títulos pelo Milan: duas Copas dos Campeões da Europa, duas edições da Serie A, duas Supercopas da Uefa, uma Copa Intercontinental e uma Supercopa da Itália.

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Mestre à beira do campo

A ligação de Ancelotti com o clube ficou ainda mais forte quando ele voltou a San Siro como técnico, em 2001.

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Como treinador, Ancelotti esteve em San Siro de 2001 a 2009 e levou o Milan a dois títulos da Champions League, uma conquista da Serie A, duas Supercopas da Uefa, um Mundial de Clubes, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. Os resultados consolidaram ainda mais sua reputação de especialista em competições europeias.

Milan tem jogos importantes pela liga

O Milan ocupa atualmente o quarto lugar na Serie A, com 27 pontos, oito a menos que a líder Lazio, mas tem um jogo a menos. O time se prepara para enfrentar o Cagliari na segunda-feira, antes de encarar o Parma em 6 de dezembro, na tentativa de reduzir a distância para a liderança.