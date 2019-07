De volta à Libertadores, Palmeiras tem 'pontos pesando contra' para sequência

Verdão volta da pausa na Copa América em cenário bastante diferente; derrota e eliminação podem pesar no elenco?

A pausa para a não fez bem ao até então invicto no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três jogos desde o retorno aos campos, após quase um mês de treinamento, o time comandado por Felipão terá a chance de provar que os resultados negativos das últimas duas semanas foram breves tropeços em uma temporada consistente. Agora, o encara o , em partida de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (23), com uma pressão incomum para vencer na .

Os resultados e atuações dos últimos jogos deixaram os torcedores 'com um pé atrás' sobre as expectativas do time para a sequência da temporada. A equipe, que viajou direto para a Mendoza para o embate da Libertadores após a derrota para o Ceará, no último sábado (22), se encontra em um cenário que poucos imaginariam antes da pausa da .



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

A derrota para o clube cearense não somente encerrou a série invicta da equipe no Brasileirão - 33 partidas - como também acendeu o alerta depois das más atuações diante no empate em 1 a 1 com o e na eliminação para o , nas quartas de final da Copa do , mesmo depois de ter conquistado vencido a primeira partida no Allianz Parque.

Em entrevista coletiva após o último revés, Felipão admitiu que o clube deve se preocupar com o breve retrospecto negativo.

“Que eu me lembre, nós não tivemos, nessa sequência de um ano [desde a chegada de Scolari ao Palmeiras], duas derrotas seguidas. Temos que analisar muita coisa, têm detalhes que saíram dentro do que imaginávamos, outro não”.

A pressão dos resultados anteriores poderá afetar o Palmeiras para o jogo da Libertadores?

ATUAÇÕES ABAIXO DO ESPERADO

No empate contra o São Paulo na 10ª rodada do Brasileirão, o time Alviverde marcou o único gol da partida graças a falha do goleiro rival, Tiago Volpi. Com a atuação abaixo do esperado no clássico, o pior viria a seguir: uma eliminação nos pênaltis para o Internacional.

A derrota por 1 a 0 para o Inter, no Beira-Rio, levou a decisão por uma vaga às semifinais da as penalidades, muito embora uma decisão polêmica da arbitragem quase encerrou a partida ainda nos 90 minutos - em favor dos Colorados. Com superioridade do adversário nas cobranças, a equipe de Felipão disse adeus ao torneio em que era uma das franca favoritas a levantar o troféu.

Com a página da Copa virada, viria o duelo o Ceará, no Brasileirão, ainda com a derrota em Alegre sendo digerida pelos atletas.

Com superioridade do adversário cearense e gritos de “olé” dos torcedores rivais, o Palmeiras sofreu dois gols e viu a diferença para o vice-líder, o , ir a zero.

QUEDA NO RENDIMENTO DE DUDU

Um dos principais atletas do time, Dudu é um dos mais criticados no atual momento. Sem cobrar nenhum pênalti contra o Internacional, o jogador foi chamado de “pipoqueiro” por parte dos torcedores.



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Vale ressaltar que nas semifinais contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro 2019, o Alviverde caiu para o rival, e Dudu também não participou das cobranças. Dudu chegou a ser substituído por Ramires durante a derrota para o Ceará, ainda com o placar em 1 a 0.

PROTESTO DA TORCIDA

Os jogadores do Palmeiras e o técnico Luiz Felipe Scolari foram alvos de protestos de integrantes da principal torcida organizada do clube clube, na última sexta-feira (19).

Representantes da organizada atiraram pipocas nos atletas e cobraram um melhor futebol após a eliminação na Copa do Brasil para o Internacional e as atuações no Brasileiro, já que o clube tem um dos maiores investimentos em futebol no país.

LIDERANÇA AMEAÇADA NO BRASILEIRÃO

O Palmeiras que chegou a ter cinco pontos de vantagem do segundo colocado viu o Santos chegar aos mesmos 26 pontos na última rodada. O clube que era o único invicto do torneio está à frente do Santos graças ao saldo de gols.

INVENCIBILIDADE QUEBRADA

O “time a ser batido” teve a invencibilidade no Brasileirão quebrada para o adversário menos provável, o Ceará. O Palmeiras não perdia uma partida no torneio nacional desde 25 de julho de 2018 ao ser superado por 1 a 0 pelo no Maracanã. Aquele seria, também, o último jogo de Roger Machado no comando alviverde.



(Foto: Getty Images)

Com Felipão o retrospecto era de 25 vitórias e oito empates - isso até a derrota do último sábado para o .

RETROSPECTO NEGATIVO APÓS PAUSA PARA COPA AMÉRICA

Definitivamente, a pausa para a Copa América não rendeu bons frutos ao Palmeiras. Ao todo, a equipe venceu uma partida (Palmeiras 0 x 1 Internacional - ida da Copa do Brasil); perdeu duas (Internacional 1 x 0 Palmeiras e Ceará 2 x 0 Palmeiras), além de empatar uma (São Paulo 1 x 1 Palmeiras).