De volta à Libertadores, D´Alessandro quer evitar confrontos com o River e longas viagens

O sorteio da fase de grupos de 2019 acontece nesta segunda-feira (17), em Luque, Paraguai

Na noite desta segunda-feira (17), equipes brasileiras como o Internacional irão descobrir os seus adversários da fase de grupos da Copa Libertadores 2019. O sorteio acontecerá em Luque, no Paraguai, a partir das 21h30 (de Brasília).

Em entrevista ao Uol Esporte, o capitão da equipe Colorada, D’Alessandro, declarou que o ideal para o Inter é não enfrentar o River Plate (seu ex-clube) e evitar viagens longas.

"Não gostaria de enfrentar o River. Tenho uma história lá, um carinho enorme pelo clube, é um dos clubes, junto com Inter, mais importantes da minha vida, da minha carreira, e não gostaria. Depois, sabemos que podemos pegar equipes difíceis, denominadas grandes. O importante, de repente, é não ter viagem longa. Isso facilita muito, significa uma vantagem importante”, declarou o argentino.

D’Ale conquistou a Libertadores de 2010 com a equipe de Porto Alegre, e foi eleito o melhor jogador da América no torneio. Neste ano, a equipe não participou da competição pois havia acabado de conquistar sua vaga de volta à Série A do Brasileirão. Encerraram a campanha nacional em terceiro lugar e garantiram vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2019.

“Chegamos num patamar passo a passo, tranquilo, devagar. Tem que ser como no Brasileiro, de menor a maior. Sabendo que nosso time não está cheio de estrelas, mas é um time forte, que mostrou ser competitivo, aguerrido, e que luta de igual para igual com Palmeiras, Flamengo, de repente os times mais fortes do Brasil em termos econômicos e de elenco”, declarou o atacante do Internacional.

“Vamos entrar devagar [em 2019]. Vamos fazer uma boa pré-temporada, um Gauchão, bom, e a Libertadores tem dois campeonatos. Tem que classificar primeiro, não importa como, e depois tem o mata-mata”, concluiu.

O argentino afirmou também que não assistirá o sorteio dos grupos hoje à noite, pois estará embarcando para seu país de férias.

“Ainda não consegui ver meus pais, meus amigos. Vou para a Argentina aproveitar as férias, não vou poder ver o sorteio”, disse.