De virada, Firmino exalta vitória do Liverpool: "jogo emocionante"

Com gols de Salah, Mané e Firmino, Reds vencem o Crystal Palace por 4 a 3

Não foi fácil, mas o Liverpool venceu o Crystal Palace por 4 a 3 neste sábado (19), pela 23ª rodada da Premier League, e aumentou para 32 jogos a invencibilidade em Anfield e chegam a 60 pontos na competição.

No entanto, apesar da permanência da liderança, os Reds sofreram para furar o bloqueio do adversário. E Firmino, autor do segundo gol, soube reconhecer a dificuldade imposta pelo rival, mas exaltou o placar conquistado.



Foto: Getty Images

"Foi um jogo emocionante, de muitas chances de gol. Só não precisava ser tão sofrido para o nosso torcedor. Criamos o tempo todo, mas tivemos um pouco de dificuldade porque o time deles tem qualidade e também saiu para o jogo. O que importa é que conseguimos construir mais uma vitória muito importante nessa caminhada em busca do título, que é um dos nossos grandes objetivos. Estou muito feliz por ter ajudado com mais um gol e o time todo está de parabéns", disse.

Com a vitória, o Liverpool abriu sete pontos de vantagem para o Manchester City, segundo colocado. Porém, a equipe comandada por Pep Guardiola entra em campo no domingo (20), contra o Huddersfield.