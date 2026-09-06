De Vinícius a Álvarez: vaza lista dos 21 jogadores que o Arsenal tentou contratar neste verão

Após conquistar o título da Premier League na temporada passada e chegar à final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, o Arsenal não tinha qualquer intenção de se contentar com essas conquistas.

O clube decidiu aproveitar a última janela de transferências de verão para reforçar seu elenco em várias posições, com as saídas de Gabriel Martinelli para o Al-Hilal, Leandro Trossard para o Besiktas e Gabriel Jesus para o Barcelona, além de Fabio Vieira e Reiss Nelson, enquanto Ethan Nwaneri foi emprestado ao Dortmund.

A grave lesão de William Saliba também levou o clube a reforçar sua defesa. E apesar da temporada europeia já marcante e da conquista do título da Premier League, o Arsenal demonstrou grande ambição no mercado de transferências, especialmente em sua busca por concretizar a contratação de Vinícius Júnior, que dominou o mercado de transferências por várias semanas antes de o brasileiro permanecer no Real Madrid e renovar seu contrato.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

De modo geral, o Arsenal fechou bons negócios neste verão, ainda que seus gastos tenham sido inferiores aos de vários de seus concorrentes diretos, como Chelsea, Tottenham, Manchester City e Liverpool.

O clube londrino gastou 87 milhões de euros com Bruno Guimarães, 60 milhões de euros com Ezri Konsa e 40 milhões de euros com Christos Tzolis, enquanto Illan Meslier chegou em uma transferência gratuita vindo do Leeds.

Essas movimentações fazem parte de uma estratégia mais ampla, já que o jornal "Daily Mail" revelou que o Arsenal montou uma lista com 21 jogadores como alvos durante a última janela de transferências, entre eles nomes de peso.

Além de Vinícius Júnior, o Arsenal também mirou Julián Álvarez, João Pedro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Bradley Barcola e Yan Diomande, jogadores cujo valor ultrapassava ou se aproximava dos 100 milhões de euros.

A lista de alvos do Arsenal durante a janela de transferências de verão foi a seguinte:

1. Morgan Rogers (Aston Villa)

2. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

3. Kenan Yildiz (Juventus)

4. Yan Diomande (Leipzig)

5. Nico Paz (Como)

6. Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

7. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

8. João Pedro (Chelsea)

9. Vinícius Júnior (Real Madrid)

10. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

11. Malick Fofana (Lyon)

12. Sandro Tonali (Newcastle United)

13. Alex Scott (Bournemouth)

14. Amadou Onana (Aston Villa)

15. Jeremy Monga (Leicester City)

16. Louis Page (Leicester City)

17. Iván Fresneda (Sporting de Lisboa)

18. Cristian Romero (Tottenham)

19. Micky van de Ven (Tottenham)

20. Jacobo Ramón (Como)

21. Tarik Muharemovic (Sassuolo)

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



