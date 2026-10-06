A seleção de Gibraltar segue se impondo como uma das grandes surpresas da atual data Fifa, após alcançar 6 jogos consecutivos sem derrota, tornando-se a segunda melhor seleção europeia em termos de resultados no momento, atrás apenas da Espanha.

E enquanto a Espanha aguarda sua partida contra a Croácia, nesta terça-feira à noite, para dar sequência a uma longa série de jogos sem derrota, Gibraltar ainda está muito longe desses números, mas pode se gabar de possuir a atual série europeia mais longa depois da seleção de "La Roja", segundo o jornal "Marca".

Essa série marcante veio após um período extremamente difícil vivido pela seleção de Gibraltar, depois de sofrer 12 derrotas consecutivas e chegar a 15 jogos seguidos sem conquistar qualquer vitória.

Aquela série negativa terminou em junho passado, quando Gibraltar atropelou a seleção das Ilhas Virgens Britânicas por 4 a 0 em partida amistosa, antes de repetir sua goleada sobre as Ilhas Cayman por 4 a 1.

Próximas partidas CRO Liga das Nações A 14:45 ESP

Durante a data Fifa de setembro, Gibraltar empatou com São Tomé e Príncipe por 0 a 0 em amistoso, antes de empatar pelo mesmo placar diante de Andorra, e depois por 1 a 1 contra Malta, nas disputas da Liga das Nações da Uefa do quarto nível "D".

A seleção encerrou sua série de partidas da melhor maneira possível, depois de superar Liechtenstein por 2 a 0 em seu último amistoso.

Wiseman, a palavra-chave

O técnico Scott Wiseman está por trás da marcante transformação nos resultados de Gibraltar.

Wiseman nasceu em Kingston upon Hull e representou a seleção da Inglaterra sub-20 em 3 partidas, antes de decidir representar Gibraltar, por quem disputou 38 partidas internacionais antes de se aposentar.

Wiseman assumiu o comando das seleções masculina e feminina por um período, antes de ser nomeado, em junho passado, treinador da seleção principal masculina.

O treinador disse durante sua apresentação: "É uma grande honra ser nomeado treinador da seleção principal masculina de Gibraltar. Representar Gibraltar, primeiro como jogador e depois como treinador, foi a maior honra da minha carreira".

E acrescentou: "Estou animado com a oportunidade à minha frente, e estou plenamente comprometido em ajudar nossos jogadores a continuar evoluindo e competindo, e a fazer Gibraltar sentir orgulho no cenário internacional".

Jogador do Arsenal rouba a cena

A seleção de Gibraltar depende em sua maioria de jogadores que atuam no campeonato local, mas James Scanlon representa uma das principais exceções.

Scanlon, nascido em Leicester em 2006, formou-se na academia do Manchester United, antes de o Arsenal incorporá-lo às suas fileiras no verão passado para jogar pela equipe reserva.

Scanlon representou Gibraltar desde as seleções de base, e em março de 2024 tornou-se o jogador mais jovem a atuar pela seleção principal na história de seu país, quando tinha então pouco mais de 17 anos, sob o comando do ex-técnico Julio Ribas.

Scanlon começou sua carreira na posição de ponta, e conseguiu até o momento marcar 6 gols internacionais, sendo o último deles no empate contra Malta.

Wiseman disse: "Estamos ganhando confiança e aplicando nosso estilo de jogo", afirmando que seu ambicioso objetivo é encerrar o ano sem sofrer qualquer derrota.

Gibraltar ainda tem pela frente duas partidas na Liga das Nações da Uefa contra Andorra e Malta, que serão disputadas durante a data Fifa de novembro próximo.

Gibraltar será a surpresa da Eurocopa?

A série de Gibraltar despertou o interesse dos acompanhantes, depois que a conta "The European Football Express" escreveu na plataforma "X": "Que Gibraltar esteja em uma série de 6 jogos sem derrota não é algo que eu jamais imaginei que escreveria um dia! E a pergunta agora é: eles serão o cavalo negro da próxima Eurocopa?".

A conta oficial da federação respondeu à publicação dizendo: "Acho que você está apontando para a resposta".

Diante dos resultados recentes, Gibraltar tornou-se uma das seleções europeias mais interessantes, em um momento em que, em termos de forma atual, somente a seleção da Espanha a supera.