O Barcelona enfrenta um enorme teste financeiro caso queira fechar a contratação do espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, depois que a operação, antes vista como uma oportunidade de baixo custo, se transformou em um negócio cujo valor total pode ultrapassar os 210 milhões de euros, somando taxa de transferência, comissões e o salário do jogador.

Apesar da proximidade do fim do contrato de Rodri com o Manchester City, o clube inglês não parece disposto a abrir mão do meio-campista com facilidade, tendo fixado suas exigências financeiras em 80 milhões de euros para aprovar a saída, segundo veículos de imprensa espanhóis e ingleses.

O Barcelona tentou duas vezes, e o City recusou

A crença predominante era de que a proximidade do fim do contrato de Rodri com o Manchester City tornaria seu retorno ao Campeonato Espanhol uma operação praticamente gratuita, mas a postura do clube inglês descartou completamente essa ideia.

Segundo os relatos, o Manchester City recusou duas propostas do Barcelona, enquanto o clube catalão ofereceu a Rodri um contrato de quatro anos, com salário de 15 milhões de euros líquidos por temporada.

Com os impostos aplicados na região da Catalunha, o salário total do jogador chegaria a cerca de 34 milhões de euros por ano, ou seja, aproximadamente 136 milhões de euros ao longo dos quatro anos, antes de somar as comissões e o valor da transferência.

De acordo com o jornal espanhol "As", contabilizando todos esses itens, o custo do negócio pode ultrapassar a barreira dos 210 milhões de euros.

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A Copa do Mundo elevou o valor de Rodri

O futuro de Rodri virou assunto constante antes da Copa do Mundo, durante o torneio e depois dele, mas seu brilho no Mundial contribuiu para elevar ainda mais seu valor, apesar de o jogador estar entrando na etapa final de seu contrato com o Manchester City.

Assim, o princípio do "último ano de contrato" já não significa necessariamente a possibilidade de contar com o jogador por uma quantia irrisória, depois que os clubes passaram a se apegar mais ao valor de seus astros mesmo com a aproximação do fim de seus contratos.

A transferência de Toni Kroos ao Real Madrid foi um dos exemplos anteriores mais notáveis da saída de um grande jogador em seu último ano de contrato por uma quantia limitada, tendo o negócio sido fechado por cerca de 20 milhões de euros.

Já Rodri, ao que parece, está em uma situação completamente diferente, depois que seu valor técnico e comercial subiu de forma considerável.

O Real Madrid estava presente, mas Rodri escolheu o Barcelona

O Barcelona não foi o único clube espanhol interessado nos serviços de Rodri, já que o Real Madrid também entrou na disputa pelo negócio e chegou a apresentar uma proposta ao jogador, mas Rodri optou pela oferta feita pelo Barcelona.

Isso ocorre em meio a uma disputa crescente entre os dois clubes por diversos nomes durante a atual janela de transferências de verão, apesar do rompimento que rege as relações entre as duas instituições.

O caso não parou em Rodri, pois o interesse dos dois clubes coincidiu também no atacante argentino Julián Álvarez, depois que o Real Madrid apresentou uma proposta de 150 milhões de euros ao Atlético de Madrid para contar com seus serviços, jogador que o Barcelona também colocava entre seus interesses.

Julián Álvarez abre outro capítulo da disputa

O Atlético de Madrid recusou a proposta feita pelo Real Madrid, mas a movimentação madrilenha contribuiu para elevar o valor do jogador no mercado, tornando a possibilidade de sua saída do clube mais complexa do que antes.

Diante do interesse do Barcelona por Rodri, de um lado, e do caso Julián Álvarez, de outro, o clube catalão se vê diante de duas operações gigantescas que, juntas, podem exigir cerca de 500 milhões de euros para serem concluídas, segundo as estimativas do relatório.

Enquanto a chegada de Rodri ao Real Madrid contava com claro apoio da torcida do clube merengue, a decisão do jogador de aderir ao projeto do Barcelona encerrou essa possibilidade, num momento em que o caso Julián parece diferente, depois que o Real Madrid já se movimentou e encontrou uma resposta decisiva da diretoria do Atlético de Madrid.