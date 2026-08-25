De uma contratação fracassada a uma nova aposta: atacante do Chelsea às portas de salvar sua carreira

O atacante inglês Liam Delap está perto de pôr fim à sua dura passagem pelo Chelsea, já que se encontra a apenas um passo de se transferir para o Nottingham Forest em uma negociação avaliada em cerca de 40 milhões de libras esterlinas.

Essa negociação garantirá ao clube londrino um lucro financeiro em um investimento que, até pouco tempo atrás, era classificado como uma contratação malsucedida, após a chegada do jogador no último verão, vindo do Ipswich Town por 30 milhões de libras esterlinas, segundo o jornal britânico "The Sun".

Delap não conseguiu deixar sua marca no Chelsea na última temporada, limitando-se a marcar um único gol na Premier League, que foi nas redes do Fulham em janeiro passado. A situação chegou ao ponto de a torcida do Chelsea pedir o retorno do atacante Nicolas Jackson, emprestado na época ao Bayern de Munique, após o sofrimento em termos de finalização vivido pela equipe no setor ofensivo.

Essas movimentações vêm por pedido direto do austríaco Oliver Glasner, o novo treinador do Nottingham Forest e um dos técnicos mais bem pagos da Premier League, que busca obter total apoio do dono do clube, Evangelos Marinakis, no mercado de transferências, após seus conhecidos desentendimentos com a diretoria de seu antigo clube, o Crystal Palace, a respeito das ambições financeiras.

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O Forest procura preencher o vazio ofensivo após a decepcionante derrota na rodada de abertura para o Leeds United por 1 a 0, além da falta de eficiência da dupla Igor Jesus e Chris Wood, somada à saída do atacante Taiwo Awoniyi para o Coventry City por 9 milhões de libras esterlinas. A diretoria do clube espera recuperar o brilho e o nível que Delap apresentou no Ipswich Town, quando marcou 12 gols há dois anos.

Os relatos apontam que o fechamento da negociação de Delap pode ser oficializado antes do fim desta semana, num momento em que o Chelsea seguiu reorganizando suas opções ofensivas sob o comando de seu novo treinador, Xabi Alonso.

O Chelsea reforçou seu ataque com a contratação do veterano Danny Welbeck, para ser uma opção de apoio ao atacante João Pedro, além de concretizar a chegada de Emanuel Emegha, vindo do Strasbourg, da França. Por outro lado, Jackson retornou à equipe após o fim de seu empréstimo, em meio a notícias de sério interesse do Aston Villa em contratá-lo antes do fechamento da janela.