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O ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger elogiou o sucesso da primeira edição da Copa do Mundo Sub-15 e Festival da FIFA, em Baku, após acompanhar 189 associações-membro competirem em um formato reformulado de oito jogadores por equipe. Chefe de Desenvolvimento do Futebol Global da FIFA, o francês acredita que o evento reduz a distância entre nações emergentes e consolidadas.

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Festival mundial de jovens une nações

Wenger está encantado com a forma como o torneio de uma semana reuniu mais de 3.000 jogadores, treinadores e dirigentes na capital do Azerbaijão desde seu início, em 22 de outubro. Aprovada pelo Conselho da FIFA em dezembro de 2025 para jogadores nascidos em 2011 ou 2012, a competição tem campos menores e tempos de 20 minutos. Quase 1.000 partidas estão sendo realizadas em 20 campos simultaneamente no Hovsan Competition Complex, construído especialmente para o evento.

Formato adaptado reduz a diferença entre os países

Cada delegação é formada por 14 jogadores e até seis membros da comissão técnica. As equipes disputam quatro ou cinco partidas em grupos definidos com base nos rankings das seleções principais e de base, em sistema de todos contra todos, antes de serem distribuídas por seis níveis de desempenho para mais quatro ou cinco jogos.

Ao falar sobre o ambiente e o formato do torneio, Wenger disse: "Bem, a primeira coisa que se destaca é a imagem de felicidade e empolgação, porque ver o mundo todo reunido aqui e organizar um torneio com basicamente 190 equipes, fazer tudo isso em uma semana e [dar a elas a chance] de ficar no mesmo lugar... Os jogadores parecem tão felizes, tão envolvidos. Ver o mundo todo assim, unido, conversando, dançando e jogando, é exatamente o que o futebol deveria fazer sempre.

"Eu diria que está funcionando perfeitamente. Queríamos um número reduzido de jogadores, não 11 contra 11, porque a diferença entre os países seria grande demais. Também queríamos jogos mais curtos para que todos pudessem se encontrar.

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"Na vida, quando você ama um esporte, quer saber o quanto é bom nele. Então, precisa jogar contra todo mundo, para que as equipes dos países menores enfrentem as dos países maiores. Depois, podem voltar para casa certamente cheias de sonhos e de momentos felizes, mas também sabendo em que precisam se concentrar para melhorar, porque sabem em que nível estão. Para nós, na área de desenvolvimento da FIFA, isso também é muito importante."

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Países menores no futebol ganham confiança

Ao explicar como enfrentar adversários de alto nível ajuda jovens promessas a perceber seu potencial, o francês de 77 anos acrescentou: "Não acredito que algum país tenha direito a mais sucesso do que [outro], mas os números têm seu peso. Vimos muitos países menores competindo com os maiores. Por isso, é importante que se enfrentem e, como eu disse, eles podem competir.

"Quando você compete, basicamente descobre: 'Ah, sou melhor do que pensava.' E, se eu fizer isto [e] aquilo, posso competir com os melhores. Essa é a oportunidade. Você quer uma oportunidade para se desenvolver. Quando dizemos 'Dê uma chance a cada talento', estamos falando de oportunidade. Aqui, eles podem vir, jogar e descobrir que têm a qualidade necessária para atuar no mais alto nível."

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Finais de destaque antecedem expansão do torneio

Todos os países participantes continuarão em campo até o último dia de jogos, sexta-feira, 30 de outubro, quando os vencedores dos seis níveis serão coroados no Crystal Hall, em Baku, e os campeões do nível A conquistarão o troféu geral. Depois do torneio masculino deste ano, a edição de 2027 terá equipes femininas de todo o mundo. A partir de 2028, todas as 211 associações-membro da FIFA serão convidadas a inscrever equipes masculinas e femininas em competições separadas.